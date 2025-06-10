Honor X6c giriş seviyesi özellikleri ile piyasaya çıktı

Uygun fiyatıyla öne çıkan Honor X6c resmen duyuruldu.

İlk olarak Malezya'da satışa çıkan telefon, 5.300 mAh pil ve 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor.

Fiyatına göre ideal bir performans ortaya koyan cihaz MediaTek Helio G81 Ultra yonga setiyle geliyor.

Honor bugün Malezya pazarında yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini piyasaya duyurdu. Bütçe dostu bir fiyat etiketine ve şık bir tasarıma sahip olan Honor X6c resmen tanıtıldı. Cihaz fiyatına göre iddialı özellikleri ile şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Honor’un yeni telefonu yüksek akıcılık vaat eden büyük bir ekran deneyimi sunuyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında ise MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra yonga seti, 5.300 mAh’lik geniş pil kapasitesi ve 50 MP ana kamera yer alıyor. İşte Honor X6c’nin özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Honor X6c özellikleri

Boyutlar: 163,95 × 75,6 × 8,39 mm

163,95 × 75,6 × 8,39 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,61 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüğe sahip 6,61 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

MediaTek Helio G81 Ultra RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera ve QVGA sensörlü ikincil kamera

50 MP sensörlü ana kamera ve QVGA sensörlü ikincil kamera Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C portu, P2 girişi ve GPS

4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C portu, P2 girişi ve GPS Batarya kapasitesi: 35W şarjlı 5.300 mAh pil

35W şarjlı 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

GSMArena’ya göre uygun fiyatlı yeni Honor telefonu HD+ çözünürlük (1.604 x 720 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 16,7 milyon renk desteği ve maksimum 1.000 nit parlaklık sunan 6,61 inç TFT LCD ekran ile karşımıza çıkıyor.

Honor X6c modeli 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Cihaz MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra çipinden güç alıyor. Ayrıca telefonda 35W şarjlı 5.300 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Honor mobil fotoğrafçıları da hayal kırıklığına uğratmıyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik ana sensör ve QVGA derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise f/2.2’lik 5 megapiksel selfie kamerası sunuluyor.

Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9 arayüzü ile çalışan yeni Honor telefonunda yan tarafta parmak izi okuyucu, 4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu, P2 girişi ve suya/toza dayanıklılık için IP64 sertifikası yer alıyor.

Honor X6c fiyatı

Giriş seviyesi yeni Honor telefonu ilk olarak Malezya pazarında satışa çıkıyor. Ocean Cyan, Moonlight White ve Midnight Black renk seçenekleriyle gelen cihaz 599 RM (yaklaşık 5 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.