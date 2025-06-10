Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Honor X6c giriş seviyesi özellikleri ile piyasaya çıktı

    Uygun fiyatlı telefon modeli Honor X6c piyasaya çıktı. Giriş seviyesi donanıma sahip olan cihaz resmen tanıtıldı.
    Honor X6c
    Görsel: Honor
    • Uygun fiyatıyla öne çıkan Honor X6c resmen duyuruldu.
    • İlk olarak Malezya'da satışa çıkan telefon, 5.300 mAh pil ve 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor.
    • Fiyatına göre ideal bir performans ortaya koyan cihaz MediaTek Helio G81 Ultra yonga setiyle geliyor.

    Honor bugün Malezya pazarında yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini piyasaya duyurdu. Bütçe dostu bir fiyat etiketine ve şık bir tasarıma sahip olan Honor X6c resmen tanıtıldı. Cihaz fiyatına göre iddialı özellikleri ile şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

    Honor’un yeni telefonu yüksek akıcılık vaat eden büyük bir ekran deneyimi sunuyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında ise MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra yonga seti, 5.300 mAh’lik geniş pil kapasitesi ve 50 MP ana kamera yer alıyor. İşte Honor X6c’nin özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

    Honor X6c özellikleri

    • Boyutlar: 163,95 × 75,6 × 8,39 mm
    • Ağırlık: 199 gram
    • Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,61 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
    • RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera ve QVGA sensörlü ikincil kamera
    • Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C portu, P2 girişi ve GPS
    • Batarya kapasitesi: 35W şarjlı 5.300 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

    GSMArena’ya göre uygun fiyatlı yeni Honor telefonu HD+ çözünürlük (1.604 x 720 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 16,7 milyon renk desteği ve maksimum 1.000 nit parlaklık sunan 6,61 inç TFT LCD ekran ile karşımıza çıkıyor.

    Honor X6c
    Görsel: Honor

    Honor X6c modeli 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Cihaz MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra çipinden güç alıyor. Ayrıca telefonda 35W şarjlı 5.300 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

    Honor mobil fotoğrafçıları da hayal kırıklığına uğratmıyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik ana sensör ve QVGA derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise f/2.2’lik 5 megapiksel selfie kamerası sunuluyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9 arayüzü ile çalışan yeni Honor telefonunda yan tarafta parmak izi okuyucu, 4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu, P2 girişi ve suya/toza dayanıklılık için IP64 sertifikası yer alıyor.

    Honor X6c fiyatı

    Giriş seviyesi yeni Honor telefonu ilk olarak Malezya pazarında satışa çıkıyor. Ocean Cyan, Moonlight White ve Midnight Black renk seçenekleriyle gelen cihaz 599 RM (yaklaşık 5 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.