Honor, Magic V3’ün global lansmanı öncesinde Samsung’u tiye aldı

Honor Magic V3 ultra ince yapısıyla geçtiğimiz ay Çin pazarında resmi olarak tanıtıldı. Kısa süre önce global sürümüyle Geekbench platformunda sürpriz bir şekilde ortaya çıkan cihazın küresel lansmanı için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen modelin 6-10 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek IFA 2024 etkinliğinde uluslararası pazara inmesi bekleniyor.

Magic V3’ün küresel lansmanı için haftalar kala Honor’dan dikkat çekici bir pazarlama hamlesi geldi. Şirket, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’u yeni katlanabilir telefon modeli üzerinden tiye aldı. 5 Eylül tarihinde global olarak duyurulması beklenen model ince tasarımı ve son derece hafif yapısıyla öne çıkarıldı. İşte Honor’un Samsung ile dalga geçtiği agresif reklam kampanyasının detayları…

Honor’dan dikkat çeken reklam kampanyası

Android Headlines’ın haberine göre Honor şirketi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde, Galaxy Z Fold serisi katlanabilir telefon ailesinin en yeni üç üyesi ile Honor Magic V3 cihazları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada Samsung cihazlarının kalınlık açısından üç nesildir pek bir farklılık göstermediği gözler önüne serilirken, Honor’un modeli ise etkileyici ince yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yukarıdaki görselden de net bir şekilde fark edebileceğiniz üzere Honor Magic V3, Galaxy Z Fold 6 ve iki nesil önceki diğer modellerden çok daha ince bir tasarımla karşımıza çıktı. Bu konuda daha net bir şekilde bilgi sunmak gerekirse Galaxy Z Fold 6’nın katlandığında 12,1 mm kalınlığa sahip olduğunuz biliyoruz. Magic V3’te ise bu oran 9,2 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Honor Magic V3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Peki ya siz Honor’un bu dikkat çekici reklam kampanyası ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.