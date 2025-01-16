Honor Magic 7 Lite ve Magic 7 Pro nihayet Avrupa’da! İşte özellikleri ve fiyatları

Honor performans canavarı iki akıllı telefon modelini Avrupa pazarında nihayet duyurdu.

Honor Magic 7 Lite ve Magic 7 Pro cihazları resmen global pazarda satışa sunuldu.

Magic 7 Lite daha uygun fiyata yüksek performans sağlamayı amaçlarken, Magic 7 Pro ise daha güçlü donanımıyla üst düzey cihazlar arasında adından söz ettiriyor.

Lansman söylentilerinin ardından Honor, merakla beklenen Magic 7 Lite ve Magic 7 Pro modellerini nihayet Avrupa’da duyurdu. “Pro” versiyonunun geçtiğimiz yılın Ekim ayında Çin’de satışa sunulduğunu, Lite modelinin ise yalnızca birkaç hafta önce resmiyet kazandığını belirtelim. Şimdi her iki cihaz da global olarak raflarda boy gösteriyor.

Honor’un performans canavarı donanımlara sahip olan yeni cihazları, şık tasarımlarıyla adından söz ettiriyor. Teknik özellik tablosunda Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip Honor Magic 7 Pro öne çıkarken, Magic 7 Lite ise Snapdragon 6 Gen 1 ara yonga setiyle fiyat-performans deneyimine yoğunlaşıyor. İşte cihazlarla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Honor Magic 7 Lite fiyat-performans deneyimine odaklanıyor

GSMArena’nın haberine göre Honor Magic 7 Lite modeli 2.700 x 1.224 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 4.000 nit maksimum parlaklığa sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. Cihaz, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ayrıca modelde Snapdragon 6 Gen 1 çipi yer alıyor.

Cihazda 108 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş sensörden oluşan ikili kamera seti yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksel ön kamera bulunuyor. 6.600 mAh pil kapasitesiyle sunulan cihazda 66W hızlı şarj desteği taşınıyor.

Honor Magic 7 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 1,5K çözünürlük, 2700 x 1224 piksel, 120 Hz yenileme hızı, 4.000 nit tepe parlaklık

6,78 inç AMOLED ekran, 1,5K çözünürlük, 2700 x 1224 piksel, 120 Hz yenileme hızı, 4.000 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB dahili depolama

512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera (f/2,45 diyafram açıklığı)

16 MP ön kamera (f/2,45 diyafram açıklığı) Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens (f/1,75 diyafram açıklığı, OIS) ve 5 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2 diyafram)

108 MP sensörlü ana lens (f/1,75 diyafram açıklığı, OIS) ve 5 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2 diyafram) Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, ekran üstü optik parmak izi okuyucu, IP64 sertifikası

5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, ekran üstü optik parmak izi okuyucu, IP64 sertifikası Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarjlı 6.600 mAh pil

66W hızlı şarjlı 6.600 mAh pil Boyutlar: 162,8 x 75,5 x 8 mm

162,8 x 75,5 x 8 mm Ağırlık: 189 gr

189 gr İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

Honor Magic 7 Pro

Performans canavarı Honor Magic 7 Pro cihazı 2.800 x 1.280 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR içeriğinde maksimum 5.000 nit ve normal oynatmada 1.600 nit maksimum parlaklığın yanı sıra Dolby Vision desteğine sahip 6,8 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor.

Ekranın altında Dev Rhino Glass koruması ve ultrasonik parmak izi okuyucusu ile iPhone’larda bulunanlara benzer şekilde yüz biyometrik taraması için kızılötesi 3D TOF sensörü yer alıyor. Cihazın arka tarafındaki üçlü kamera setinde 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Önde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası sunuluyor. Fotoğraf setindeki tüm kameralar 4K çözünürlükte ve saniyede 60 kare kayıt yapmayı destekliyor.

12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip Honor Magic 7 Pro modelinde Snapdragon 8 Elite yonga seti bulunuyor. Cihaz 5.270 mAh pil ünitesi ve 100W hızlı şarj ile karşımıza çıkıyor. Çin modelinin 5.850 mAh kapasiteye sahip olduğunu düşündüğümüzde arada ciddi bir fark bulunuyor.

Honor Magic 7 Pro’da suya ve toza dayanıklılık açısından IP69 sertifikası yer alıyor. Cihaz, Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü ile çalışıyor. Modelde ilgi çekici yapay zeka özellikleri kullanıcılarla buluşuyor.

Honor Magic 7 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM

16 GB’a kadar RAM Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar dahili depolama

1 TB’a kadar dahili depolama Selfie kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP ön kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1,4 – f/2,0), 200 MP sensörlü telefoto lens (f/2,6) ve 50 MP sensörlü (f/2,0) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (f/1,4 – f/2,0), 200 MP sensörlü telefoto lens (f/2,6) ve 50 MP sensörlü (f/2,0) ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 3.2

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 3.2 Batarya kapasitesi: 5.270 mAh pil

5.270 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

Honor Magic 7 Lite ve Magic 7 Pro fiyatları

Honor’un yüksek performanslı iki cihazı nihayet Avrupa pazarında boy gösteriyor. Honor Magic 7 Pro’nun Ay Gölgesi Grisi ve Siyah renk seçenekleriyle 1.300 Euro (yaklaşık 47 bin TL) karşılığında satışa sunulduğu belirtiliyor.

Honor Magic 7 Lite ise Titanyum Moru ve Titanyum Siyahı renklerinde 370 Euro (yaklaşık 13 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Şimdilik bu iki cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.