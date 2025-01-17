Huawei Pocket 3 daha ince ve hafif bir tasarımla geliyor

Huawei önümüzdeki aylarda Pocket 2'nin halefi olan yeni katlanabilir telefonunu duyuracak.

Merakla beklenen cihaz, selefinden daha ince ve hafif bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Şirket aynı lansman etkinliğinde yeni bir tablet modeli de tanıtacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçen yıl piyasaya sunduğu katlanabilir telefon modeli olan Pocket 2’nin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Merakla beklenen yeni cihaz hakkında önemli bilgiler geldi. Ortaya çıkan son raporlar, Huawei Pocket 3 modelinin selefine oranla daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağı öğrenildi.

Huawei şimdiye kadar Pocket 3’ün teknik özellikleri ve çıkış tarihi gibi konularda herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Ancak son söylentiler ile birlikte yeni katlanabilir telefona dair önemli ipuçlarına ulaşmış olduk. Önümüzdeki aylarda piyasaya duyurulması beklenen cihazın başta Samsung olmak üzere diğer rakiplerine karşı neler sunabileceği hakkında kritik detaylar belli oldu.

Huawei Pocket 3’ten neler bekleniyor?

Güvenilir kaynaklardan biri olan Smart Pikachu, sosyal medya platformu Weibo’da cihazla ilgili ilginç detaylar paylaştı. İddialara göre yeni Pocket 3 modeli beklenenden daha geç gelebilir. Çin’deki sunumun Çin Bahar Şenliği’nden sonra duyurulacağı öne sürülüyor. Bu da Şubat ayının sonlarındaki döneme işaret ediyor.

O dönemde yapılacak bir lansman, markayı muhtemelen Samsung Galaxy Z Flip 7 karşısında avantajlı bir konuma getirecek. Ayrıca Mix Flip 2’yi piyasaya sürmeye hazırlanan Xiaomi gibi Çinli rakiplerinin de önüne geçebilir.

Smart Pikachu ayrıca Pocket 3’ün en az iki varyantla gelebileceğinin de ipuçlarını verdi. Bu sürümler arasındaki farklar şu anda bilinmese de yeni model önceki modele göre daha ince, daha küçük ve daha hafif olacak. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Pocket 2 modeli açıkken 170 x 75,5 x 7,3 mm, kapalıyken ise 87 x 75,5 x 15,3 mm boyutlarında olup ağırlığı ise yaklaşık 200 gramdır.

Geçen yıl piyasaya çıkan Pocket 2 modeli Kirin yonga setine, 120 Hz yenileme hızına ve 1136 x 2690 piksel çözünürlüğe sahip 6,94 inç OLED ekranla duyuruldu. Ayrıca modelde 16 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar dahili depolama, dörtlü kamera (50 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP) ve 4.520 mAh pil sunuyor. Huawei Pocket 3 bu özelliklerin bazılarını koruyacak, bazılarını ise daha da iyileştirerek karşımıza çıkaracak.

Şubat-Mart aylarında duyurulması beklenen Pocket 3 ile birlikte şirketin yeni bir tablet de piyasaya süreceği söyleniyor. Şimdilik bu bir tablete ilişkin detaylar bilinmiyor. Lansman yaklaştıkça her iki cihazla ilgili de daha fazla detaya ulaşacağımız düşünülüyor.