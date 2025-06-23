Honor bu yıl 8.200 mAh bataryalı bir telefon tanıtacak

Honor'un 3C sertifikası alan gizemli bir telefonu, 8.200 mAh pil kapasitesi ile görüldü.

Geniş batarya gücüyle öne çıkacak cihazın "Power" serisine ait olabileceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Honor Power'ın da 8.000 mAh pil ile geldiğini hatırlatmakta fayda var.

Honor markası bu yılın bahar aylarında tamamen yeni bir Power serisi akıllı telefon tanıttı. 8.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip Honor Power kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Görünüşe göre şirket, şimdi ise daha da büyük bir bataryaya sahip halefi üzerinde çalışmalarına başlamış durumda.

Sektördeki güvenilir kaynaklardan biri olarak anılan Digital Chat Station’ın Weibo’daki paylaşımına göre Honor, şimdiye kadarkilerden daha da büyük bir bataryaya sahip olacak bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu yeni batarya yakın zaman önce Çin’in 3C kuruluşundan resmi bir onay aldı.

Honor’un yeni cihazı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

3C veritabanı 8.100 mAh pil için iki giriş gösteriyor. Her iki pilin de aynı model numarası (HB5668A0EIW) mevcut. Fakat ikisinin farklı şirketler tarafından üretildiği belirtiliyor.

Üreticilerden biri Sunwoda Electronics olarak açıklanırken, diğer üretici ise Honor’un bizzat kendisi oluyor. 30,54 Wh nominal enerjiye, 3,77 V nominal voltaja ve 4,53 V maksimum şarj voltajına sahip bir Li-ion polimer pilden söz ediliyor.

Digital Chat Station yaklaşan Honor Magic V5’in katlanabilir bir telefonda şimdiye kadar görülen en büyük bataryaya sahip olduğunu iddia ediyor. Yani bu cihazın yalnızca 8,8 mm kalınlığında son derece ince bir kasaya yerleştirilmiş 6.100 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Kaynaklar ayrıca Honor’un 8.200 mAh bataryaya sahip orta sınıf bir telefon üzerinde çalıştığını da belirtiyor. Ancak şu anda cihazın tanıtım tarihi veya nihai adı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bunun Honor Power modelinin halefi mi yoksa yükseltilmiş bir versiyonu mu olacağı henüz belli değil.

Honor Power neler sunuyordu?

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Honor Power, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç OLED ekran ile gelişmiş bir görüntüleme deneyimine ev sahipliği yapıyor. Yüksek performanslı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti yer alıyor.

66 W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pil kapasitesi ile güçlendirilen Honor Power, Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9 sistemiyle çalışıyor. Cihaz 16 MP ön kamera ve 50 MP + 5 MP çift arka kamera ile karşımıza çıkıyor.