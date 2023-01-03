HBO Max, Harry Potter serisini yeniden başlatmayı planlıyor

Ünlü yazar J. K. Rowling tarafından kaleme alınan aynı adlı roman dizisinden uyarlanan Harry Potter serisi, tüm dünyada büyük bir şöhrete sahip. İlk olarak 2001 yılında ekranlara gelen ve son filmiyle 2011’de karşımıza çıkan seri, toplamda yeni filmden oluşuyor. Warner Bros. Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği; Chris Colombus, Alfonso Cuaron, Mike Newell ve David Yates tarafından yönetilen serinin dünya genelinde gişe rekorları kırdığı biliniyor.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Richard Griffiths, John Hurt, Alan Rickman ve Richard Harris gibi birbirinden ünlü oyuncuların etkileyici performanslarına ev sahipliği yapan Harry Potter serisi, yediden yetmişe geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Son yıllarda Fantastik Canavarlar serisi ve çeşitli video oyunlar ile devam eden Hogwarts evreni ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

HBO Max platformu Harry Potter serisini devam ettirecek

Harry Potter efsanesi HBO Max adlı popüler straming platformu ile çok yakında yeniden başlatılabilir. Valliant Renegade tarafından aktarılan bilgilere göre seri, aynı hikaye ile fakat bu defa başka oyuncu performanslarıyla tekrardan karşımıza çıkacak. Yeni kitaptan oluşan eser, film serisi ya da dizi olarak ekranlara gelecek.

İddialara göre Warner Bros. CEO’su David Zaslav, şirketin üçüncü çeyrek kazanç konferansında Hogwarts evreni ile ilgili daha fazla içerik oluşturmak için Harry Potter’ın yazarı olan J. K. Rowling ile iş birliği gerçekleştirecek.

15 yıldır seriye herhangi bir film dahil edilmezken; DC Sinematik Evreni ve Harry Potter filmlerinin, Warner Bros.’un karının büyük bir bölümünü oluşturduğu biliniyor. Bu nedenle şirket, uzun bir süredir ara verdikleri unutulmaz seriyi tekrardan hareketlendirme yolunda gidebilir. Fakat şu anda iddialara ilişkin herhangi bir cevap gelmiş değil. Muhtemelen üçüncü çeyrek kazanç konferansına kadar da resmi bir açıklamaya ulaşmamız mümkün olmayacak.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk da sinemaya uyarlanabilir

Warner Bros. şirketi Harry Potter ve Lanetli Çocuk adlı tiyatro oyununu da daha önce sinemaya uyarlamakla ilgilendi. Eserde Harry’i bir yetişkin olarak izlerken; aynı zamanda üç çocuğu olduğunu ve Sihir Bakanlığı bünyesinde görev aldığını görüyoruz. Harry, yetişkin yaşamının getirdiği sorumluluklar ile uğraşırken bir yandan da beklenmedik yerlerden ortaya çıkan karanlık güçlerle savaşmak zorunda kalıyor.

Beş saat uzunluğunda olan tiyatro oyunu, ilk olarak 2016 yılında Londra’da sahneye çıktı ve seyirci rekorları kırdı. Bu nedenle Warner Bros. yöneticisi Zaslav, gelirlerini artırmak için dünyanın en büyük sinematik evrenlerinden birini devam ettirmeyi planlıyor.

Netflix, Harry Potter’ı kütüphanesinden kaldırıyor

Popüler dijital streaming platformu Netflix, çok yakında Harry Potter film serisini kütüphanesinden kaldıracak. 8 filmin tamamı şu anda uygulamada izleyicilerin erişimine devam ederken; ne yazık ki 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren seri, katalogdan ayrılacak.