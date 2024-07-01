Haluk Levent’ten kripto para hamlesi! HALUK Token piyasaya çıktı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent dikkat çekici bir haberle karşımıza çıktı. AHBAP Derneği ile adından sıkça söz ettiren sanatçı kripto para piyasasına girdi. Bitexen ile bu konuda işbirliği gerçekleştiren müzisyen ve hayırsever, HALUK Token adı verilen kripto paranın ön satışa açıldığını paylaştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Haluk Levent yeni kripto para projesinde herhangi bir gelir kaygısı olmadığını dile getirdi ve buradan hiçbir şekilde para kazanmayacağını belirtti. Bitexen ile yapmış olduğu anlaşmada, kripto paradan sağlanacak olan geliri deprem bölgesine bağışlama konusunda el sıkıştı.

HALUK Token ön satışa açıldı

Aktarılan bilgilere göre Haluk Levent’in kripto para projesi olan HALUK Token toplamda 5 milyar arz ile karşımıza çıkıyor. Ön satışların Eylül ayına kadar devam edeceği ifade ediliyor. Bu süre zarfında 4,5 milyar token satışının açık olacağı dile getirildi.

Açıklamada bulunan Haluk Levent, Türkiye ve dünya genelinde 3 bine yakın ünlü ismin token piyasasına girdiğini açıkladı. Bu yöntemin verimli bir seçenek olduğunu dile getiren sanatçı, bu doğrultuda token çıkarmaya karar verdiğinin söyledi. Eylül’e kadar devam edecek ön satışlarda HALUK Token’ın fiyatı 5 kuruştan satılacak. Bu projeyi desteklemek isteyen yatırımcıların bir seferde en az 20 adet token satın alabileceği aktarıldı.

Haluk Levent projenin gelirini deprem bölgesine bağışlayacak

Daha önce yine Bitexen ile işbirliği gerçekleştirdiğini söyleyen Haluk Levent, buradan kazandığı geliri öğrencilere burs olarak dağıttığını söyledi. Kripto para projesinde de gelir sağlamak istemediğini söyleyen sanatçı, token projesinden sağlanacak olan tüm geliri deprem bölgesinde yapılan ve gelecekte yapılacak olan okullar için kullanacaklarını anlattı. Haluk Levent’in tam açıklaması şu şekilde oldu:

“Yıllar önce Bitexen ile reklam anlaşması yapmıştım ve bana kalan geliri öğrencilere burs olarak vermiştim (Twitter geçmişimden görebilirsiniz). Ardından deprem zamanı hesabıma kripto paralar gelmişti. Bu paralar da hepinizin gözü önünde Ahbap’a aktarılmıştı. Türkiye’de ve dünyada 3000’e yakın ünlünün token’ı var. Verimli bir yöntem olduğunu tecrübe ettik. Şimdi bu dijital yolu kapsamlı şekilde deneyimlemek niyetindeyiz. Bu doğrultuda yeni bir token çıkartmaya karar verdik.

Adı: HALUK Token

HALUK Token önemli faydalara da sahip olacak. Detayları whitepaper üzerinden okuyabilirsiniz. Tüm süreç, her adımı ile şeffaf ilerleyecek. Buradaki amacımız:

Bu token’ın bana kalan tüm geliri, sadece deprem bölgesine yaptığımız ve yapacağımız okullar için kullanılacak. Ben tek kuruş istemiyorum.

Ve yine her zamanki gibi şeffaf bir şekilde canlı linklerden token’ın tüm hesaplarını sizlere göstereceğiz. Kripto kullanıcılarına her zaman, ama her zaman söyleyeceğim tek şey şu: Lütfen bu tür yatırımlarınızı bütçenizi sarsmayacak bir şekilde yapın.”

Bu haberin yalnızca bilgilendirme amacıyla yazıldığını ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim.