Circana bünyesinde görev alan teknoloji analisti Matt Piscatella tarafından aktarılan bilgilere göre Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6, oyun tarihinin en büyük lansmanı olabilir. Rockstar Games ekibinin geliştirmeye devam ettiği ve önümüzdeki yıl yeni nesil oyun konsollarında yayınlamayı planladığı heyecan veren yapım, şimdiden kalabalık bir oyuncu kitlesi tarafından yakından takip ediliyor.

Rockstar Games’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı resmi GTA 6 fragmanı şimdiden 180 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Oyunun olağanüstü bir heyecan yarattığına işaret eden bu gelişme, aynı zamanda 2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5’in 200 milyon kopya satışını geride bırakmasıyla serinin geleceğine ilişkin umut veriyor.

GTA 6 lansmanı ile birlikte PS ve Xbox satışları artabilir

Matt Piscatella’ya göre merakla beklenen GTA 6 lansmanı, video oyunu tarihine geçecek. Bunun sebebi yalnızca GTA 5’in olağanüstü popülaritesi ve yeni GTA oyunu fragmanı değil; aynı zamanda uzmanlara göre oyun, yeni nesil PlayStation ve Xbox satışlarını da artırmaya yardımcı olacak.

Bilindiği üzere Rockstar Games yakın zaman önce yaptığı açıklamada GTA 6 çıkış tarihi için 2025 yılını işaret etmişti. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan oyun, ilk olarak yeni nesil oyun konsolları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacak.

GTA 6’nın PC platformuna ne zaman geleceği şimdilik ne yazık ki açıklanmadı. Fakat tahminlere göre Rockstar Games ekibi ana lansmandan yaklaşık bir yıl sonra, yani 2026 yılında oyunu PC’ye getirebilir. İddialara göre hal böyleyken birçok Grand Theft Auto hayranı daha fazla beklemek istemeyip yeni nesil oyun konsollarına yönelebilir.

Rockstar Games oyun sektörünü yeniden hareketlendirebilir

Seriye damgasını vurmaya hazırlanan yeni GTA 6 oyunu için geri sayım başlarken, oyunun ayrıca 2024 yılında durgun geçmesi beklenen oyun sektörüne de hareketlilik kazandıracağı öne sürülüyor.

Analistler bu yıl büyük oyunların yayınlanmaması ve yeni nesil konsolların piyasaya çıkmaması sebebiyle endüstrinin durağan bir süreçten geçeceğine işaret ediyor. Ancak önümüzdeki yıl Rockstar Games yeniden pazarı hareketlendirebilir. Konuya ilişkin Piscatella şu ifadelere yer verdi:

“Bu zor bir yıl olacak. Ancak 2025’e bakarsanız, geliştirme döngüsünde yeniden bir artış görebiliriz. Özellikle de GTA 6 ile yeniden ilginin artacağını düşünüyorum. Muhtemelen sektör için bundan daha önemli bir süreç olmamıştı.”

Şimdilik GTA 6 ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıyken, yakında geliştirici ekipten yeni açıklamalar geleceği tahmin ediliyor. Kısa süre önce Rockstar Games’in resmi internet sitesinde açılan GTA 6 sayfası da yakında şirketten bir sürpriz açıklama geleceğini akıllara getiriyor.