100 gün pil ömrü vaat eden HOTWAV W11 tanıtıldı

Yeni bir akıllı telefon satın alırken her tüketicinin kendine göre ön planda tuttuğu kriterler oluyor. Eğer sizin kriteriniz dayanıklılık ve geniş pil kapasitesi ile ilginç bir seçenekle tanışacaksınız. En dayanıklı telefonlar arasında rekabet etmeye aday olan HOTWAV W11 modeli olağanüstü sağlam yapısı ve çarpıcı batarya performansıyla adından sıkça söz ettirmek istiyor.

Gelişmiş bir dayanıklılığa ev sahipliği yapan akıllı telefon, askeri bir standart olarak kabul edilen MIL-STD-810H sertifikasıyla geliyor. IP68 ve IP69K sertifikalarına da sahip olan model, bu sayede suya ve toza karşı direnç gösteriyor. Öte yandan cihazda yer alan Gorilla Glass cam koruma teknolojisi de telefonun dayanıklılığını bir üst seviyeye çıkarıyor.

20.800 mAh’lik devasa pil gücüne sahip

Hiç şüphesiz ki cihazın en dikkat çekici noktası, olağanüstü pil kapasitesi oluyor. 20.800 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olan cihazda 2 bin 500 saat standby modunda kullanım, 120 saat telefonla görüşme, 200 saat müzik dinleme, 35 saat video izleme ve 45 saat internette dolaşma imkanı vaat ediliyor. Öte yandan telefonda yer alan 33 watt hızlı şarj desteği sayesinde cihazınızı çabucak şarj etmenize olanak tanınıyor.

10 watt terse şarj özelliğine sahip olan cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. Çift SIM kart girişine sahip cihazda 4G, çift bantlı Wi-Fi 5 ve NFC destekleri yer alıyor. MediaTek tarafından geliştirilen MT8788 yonga setinden güç alan cihaz, 6 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanını eşleştiriyor. Buna ek olarak cihazda 6 GB sanal RAM imkanı ve microSD kart aracılığıyla 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza destekleri sunuluyor.

Arka tarafta etkileyici bir tasarımla karşımıza çıkan HOTWAV W11 modelinde 64 MP ana kamera ve gece fotoğrafçılığı için 24 MP’lik bir yardımcı lens yer alıyor. telefonun ön kısmında ise Samsung tarafından geliştirilen 16 MP selfie kamerası bulunuyor. 6,6 inçlik bir ekranla gelen modelde Full HD+ çözünürlük kalitesi benimseniyor.

HOTWAV W11 fiyatı

Üst düzey bir dayanıklılık vaat eden HOTWAV W11’in satış fiyatı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre cihaz 299,99 dolar karşılığında satılacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 9 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.