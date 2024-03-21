GTA 6 çıkış tarihi hakkında dikkat çeken yeni iddia

Yeni GTA oyunu için heyecanlı geri sayım başlamış durumda. 2025 yılında piyasaya çıkacağı Rockstar Games tarafından resmi olarak doğrulanan oyun, ilk olarak yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacak. Şimdilik oyunun 2025’in hangi ayında piyasaya sürüleceği henüz maalesef açıklanmadı. Fakat ortaya çıkan son tahminler dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Rockstar Games’in GTA 6 fragmanı ile karşımıza çıkıp oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırmasının üzerinden yaklaşık olarak dört aylık bir zaman dilimi geçti. Fakat şirket o duyurudan bu yana herhangi bir yeni açıklamada bulunmadı. Kısa süre önce Rockstar’ın resmi internet sitesinde GTA 6’nın sayfası açılırken, gelen son iddialar ise GTA 6 çıkış tarihi ile beklenenden çok daha erken karşılaşabileceğimize işaret etti.

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman olacak?

Reddit, X (eski adıyla Twitter) ve çeşitli medya kuruluşlarından gelen son bilgiler doğrultusunda GTA 6 lansmanı için oldukça kısa bir süre kaldı. Merakla beklenen oyunun 2025 yılında geleceğini açıklayan Rockstar Games, yapımın hangi ayda çıkacağını gizli bırakmıştı. Pek çok kişinin aklına GTA 6’nın yıl sonlarında piyasaya çıkacağı fikri gelmişti. Fakat dedikodulara göre oyuna ulaşmak için bu kadar beklememiz gerekecek.

Nuro_Citrix adlı X kullanıcısının aktardığı bilgilere göre GTA 6 çıkış tarihi 18 Şubat 2025 olacak. Paylaşımında oyunun ilk sahnelerinden kısa bir GIF görüntüsüne yer veren kullanıcı, Grand Theft Auto serisi hayranlarının dikkatini üzerinde topladı. Daha önce de Reddit’te JarlOfRivia adlı başka bir kullanıcı oyunun 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtmişti.

11 months today on Tuesday, 18th February 2025, Grand Theft Auto VI will launch globally. pic.twitter.com/C1B3Lontht — Nuro (@Nuro_Citrix) March 18, 2024

Bu noktada en güvenilir kaynaklardan bir tanesi de Bloomberg muhabiri Jason Schreier olarak biliniyor. Schreier’in açıklamasına göre Rockstar Games, 2025 yılının başında düzenleyeceği bir lansman ile birlikte GTA 6’yı oyunseverlerle buluşturacak. Şimdiye kadar şirketten konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmese de bu üç kaynaktan gelen iddialar oyun sektöründe oldukça ses getirdi.

Yıllar sonra Grand Theft Auto oyuncularını Vice City’ye geri götürecek olan GTA 6, son oyunu 2013 yılında çıkan seriye yeni bir soluk getirecek. Devrimsel özelliklere sahip olması beklenen oyun gerçekten de Şubat ayında çıkarsa, ay bakımından serideki en erken lansman olarak da dikkat çekecek. Bilindiği üzere şimdiye dek GTA oyunları hep Eylül-Ekim aylarında yayınlanıyordu. Bu noktada tek istisna Nisan ayında çıkan GTA 4 olmuştu.