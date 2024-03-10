Rockstar Games’in web sitesinde GTA 6 sayfası açıldı

Oyun dünyasında büyük bir beklenti yaratan ve yıllardır kalabalık bir oyuncu kitlesi tarafından sabırsızlık uyandıran Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu için geri sayım başlamış durumda. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan oyun ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok sızıntı ve iddia haberiyle gündeme gelen oyun, Rockstar Games’in web sitesinde resmi bir sayfaya kavuştu.

2025 yılında piyasaya çıkacak olan yeni Grand Theft Auto oyunu ile ilgili akıllarda hala pek çok soru işareti varken, Rockstar Games’in internet sitesinde açılan GTA 6 sayfası, serinin hayranlarının beklentilerini tavan noktaya çıkarıyor. Çok yakında oyunla alakalı yeni bilgilere ulaşabileceğimize işaret eden bu sayfa, oyun dünyasının gözlerini üzerinde topluyor.

GTA 6 hakkında yeni bilgiler yolda

Rockstar Games’in web sitesinde açılan GTA 6 sayfası şimdilik ne yazık ki bizlere oyunla alakalı daha fazla bilgi vermiyor. Sayfayı ziyaret eden kullanıcılar, oyunun fragman videosu ile karşılaşıyor. Videonun altında ise “Welcome to Leonida” başlığı altında şu nota yer veriliyor:

“Grand Theft Auto VI, Grand Theft Auto serisinin şimdiye kadarki en büyük, en sürükleyici evriminde, Vice City’nin neonlarla kaplı sokaklarına ve ötesine ev sahipliği yapan Leonida eyaletine gidiyor. 2025’te PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’ye geliyor.”

İlerleyen haftalarda oyunla ilgili yeni bilgilere ulaşabileceğimize işaret eden bu sayfa, GTA hayranlarının beklentilerini artırmış durumda. Heyecanla beklenen oyun, özellikle de 2013 yılında çıkan serinin son oyunu GTA 5’in muazzam başarısı göz önüne alındığında, devrim niteliğinde yeniliklere sahip etkileyici bir yapımla karşılaşacağımızı vadediyor.

GTA 6’da yer alacak kurgusal bir Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olan Leonida; eğlence parklarından kumlu denizlere ve hatta dünyanın en işlek limanına ev sahipliği yapan bir tatil yeri olarak karşımıza çıkacak. Florida’nın bir tasviri olarak nitelendirilen bu eyalet, oyunun olağanüstü büyük haritasını şekillendirecek.

İddialara göre GTA 6 haritası GTA 5’e göre yaklaşık olarak iki kat daha yüksek olacak. Bu sayede oyuncuların oyundaki açık dünyanın tadını daha fazla çıkarmalarına olanak sağlanacak. Oyunda yer alacak iki ana kahraman olan Lucia ve Jason, devasa haritanın keyfini sürmenize eşlik edecek.