Google’dan Türklere tatlı sürpriz: Android 16’nın kod adı “Baklava” olacak

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemi sürümlerine dünya mutfağından farklı tatlı isimleri vermeye devam ediyor. Gelen son raporlar ile birlikte şirket, Türk kullanıcılarına “tatlı bir sürpriz” yaptı. Android 16’nın kod adı “Baklava” olarak belirlendi.

Google’ın gerçekleştirmiş olduğu bu dikkat çekici hamle, yeni Android sürümüne hem tatlı bir dokunuşta bulunuyor, hem de Türk kültürü ve mutfağını uluslararası arenada onurlandırıyor. Türk mutfağının efsane tatlılarından biri olan baklava, şimdi Android’in sıradaki sürümünün yeni sembolü olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Android 16, Baklava kod adıyla gelecek

Android’in bir sonraki sürümünün ismi nihayet ortaya çıktı. Aylardır gelen pek çok söylentiden sonra nihayet güvenilir bir kaynak olarak bilinen Mishaal Rahman, X’te (eski adıyla Twitter) Android 16’nın kod adının Baklava olacağını doğruladı.

Google, tatlılardan ilham alan isimlendirme geleneğinden vazgeçmedi. Baklava, Android 16’nın resmi adı olacak. Şirketin bu hamlesi, Google’ın hala isim oyunlarına sadık kaldığını doğruluyor. Teknoloji meraklıları 2025’te gelecek olan Android’in bir sonraki sürümünün “tadını” şimdiden merak etmeye başladı.

Google’ın Android sürümlerini tatlılardan ilham alan adlarla adlandırma sisteminin kökeni, 2009’daki Android 1.5 Cupcake’e kadar uzanıyor. Bu eğlenceli gelenek, yıllardır kullanıcılar arasında merak uyandırmaya devam ediyor. Her yıl kullanıcılar, yeni Android sürümünün isminin ne olacağına dair keyifli tartışmalar sürdürüyor.

Geçmişten günümüze Android sürümlerinin “tatlı” kod isimleri

Android 1.5 sürümünden bu yana devam eden “tatlı” isimlendirme geleneği, Android 10 hariç tüm sürümlerde karşımıza çıktı. Android 16 güncellemesinin “Baklava” adıyla karşımıza çıkması beklenirken, geçmişten günümüze Android’in kod isimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Android 1.5: Cupcake

Cupcake Andr oid 1.6: Donut

Donut Android 2.0-2.1: Eclair

Eclair Android 2.2: Froyo

Froyo Android 2.3: Gingerbread

Gingerbread Android 3.0-3.2.6: Honeycomb

Honeycomb Android 4.0-4.0.4: Ice Cream Sandwich

Ice Cream Sandwich Android 4.1-4.3.1: Jelly Bean

Jelly Bean Android 4.4-4.4.4: KitKat

KitKat Android 5.0-5.1.1: Lollipop

Lollipop Android 6.0-6.0.1: Marshmallow

Marshmallow Android 7.0-7.1.2: Nougat

Nougat Android 8.0-8.1: Oreo

Oreo Android 9.0: Pie

Pie Android 11: Red Velvet Cake

Red Velvet Cake Android 12: Snow Cone

Snow Cone Android 13: Tiramisu

Tiramisu Android 14: Upside Down Cake

Upside Down Cake Android 15: Vanilla Ice Cream

Vanilla Ice Cream Android 16: Baklava

Peki siz Android 16’nın “Baklava” adıyla gelecek olmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?

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