Galaxy S23 Ultra güncelleme sonrası kamera hataları gösteriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz hafta Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23 FE modelleri için One UI 6.1.1 güncellemesini kullanıcılara sundu. Uzun süredir merakla beklenen yeni güncelleme, Galaxy AI yapay zeka paketine yeni özellikler getirmesi nedeniyle kullanıcıların ilgisini üzerine çekiyordu.

Fakat ne yazık ki birçok kullanıcı, One UI 6.1.1 güncellemesini yükledikten sonra Galaxy S23 Ultra cihazında kamera konusunda ciddi sorunlar ile karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Kullanıcıların önemli bir çoğunluğu Kamera uygulamasının 16x ile 19,9x arasında çok fazla bulanıklık ve gölgelenme içeren görüntüler ürettiğini dile getirdi.

Galaxy S23 Ultra kullanıcıları için can sıkan kamera hatası

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre One UI 6.1.1 güncellemesinden sonra Galaxy S23 Ultra cihazında Kamera uygulaması 16x ile 19,9x arasında ciddi problemler gösteriyor. SamMobile ekibi de yaptığı testlerle bu sorunu doğruladı. Bunun için iki referans fotoğraf çeken ekip, 19,9x yakınlaştırmalı görüntüde son derece bulanık ve gölgeli bir sonuçla karşılaştı. 20x yakınlaştırmaya sahip görüntüde ise normal kalitede bir sonuç elde edildi.

Samsung da Güney Kore’deki bir forumda söz konusu hatayı kabul etti. Şirket şimdiden bu sorun üzerine çalışıldığını ve mümkün olan en kısa sürede dağıtılacak bir düzeltme için hazırladığını dile getirdi.

Fakat ne yazık ki Samsung düzeltme güncellemesinin yayınlanmasına ilişkin bir zaman çizelgesi sunmadı. Eylül 2024 güvenlik paketi One UI 6.1.1 ile dağıtıldığı için Güney Koreli şirketin bu ayın sonuna kadar ikinci bir güncelleme yayınlaması ya da sorunu önümüzdeki ay yayınlanacak yamada düzeltmesine aktarması muhtemel görünüyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Ekran : 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit parlaklık

: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit parlaklık İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8 GB ve 12 GB

: 8 GB ve 12 GB Depolama : 256 GB, 512 GB ve 1 TB

: 256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka kamera : 200 MP geniş açı, 10 MP periskop lens, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör

: 200 MP geniş açı, 10 MP periskop lens, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensör Ön kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya : 5000 mAh pil

: 5000 mAh pil Bağlantı : Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM

: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzü

Peki ya siz Galaxy S23 Ultra cihazında One UI 6.1.1 güncellemesi sonrası yukarıda belirtilen kamera hatasıyla karşılaştınız mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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