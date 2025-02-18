Fiyat-performans odaklı Realme Neo 7 SE için çıkış tarihi açıklandı

Realme Neo 7 SE'nin çıkış tarihi nihayet resmen doğrulandı.

Fiyat-performans odaklı cihaz 25 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak.

Şirket ayrıca çok yakında uygun fiyatlı Realme Neo 7X'i de piyasaya sunacağını doğruladı.

Merakla beklenen Realme Neo 7 SE modelinin resmi çıkış tarihi nihayet belli oldu. Şirket, lansman tarihini ve saatini popüler Çin sosyal ağı Weibo’da paylaştığı bir tanıtım videosuyla doğruladı.

Realme’den gelen açıklamaya göre 25 Şubat tarihinde planlanan etkinlikte Realme Neo 7 SE cihazı resmen tanıtılacak. En azından başlangıçta cihaz yalnızca Çin pazarına özel olarak satışa sunulacak. Yüksek performans ve akıcı bir kullanıcı deneyimi vadeden model, MediaTek tarafından geliştirilen üst düzey Dimensity 8400 Max çipiyle donatılacak.

Realme Neo 7 SE tasarımı ve teknik özellikleri

Fiyat-performans deneyimine odaklanacak cihaz, paylaşılan görsellere göre hafif çıkıntılı bir modül içerisine yerleştirilmiş iki kameranın yer aldığı bir arka yüzey ile gelecek. Aynı zamanda ortasında delik bulunan bir ekran sunacak. Farklı zevklere hitap edecek şekilde mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak.

Realme Neo 7 SE’nin akıcı bir görüntüleme deneyimi sağlamak için 120 Hz yenileme hızına ve daha detaylı görüntüler için 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç OLED ekranla gelecek. Mobil fotoğrafçılar ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş sensör ve yüksek kaliteli selfie’ler için tasarlanmış 16 MP ön kameranın yer alması bekleniyor.

Uygun fiyata yüksek performans sağlayacak Realme Neo 7 SE, 7.000 mAh’lik devasa bir batarya ile gelecek. ayrıca telefonda 80W hızlı şarj özelliği olacak. Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak model, güncellenmiş ve optimize edilmiş bir arayüzle birlikte kullanıcılarla buluşacak.

Uygun fiyatlı Realme Neo 7X yolda

Şirket ayrıca Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, yakın zamanda “sürpriz bir şekilde” uygun fiyata yüksek performans vadeden bir akıllı telefon olan Realme Neo 7X modelini piyasaya süreceğini duyurdu.

Realme’nin yeni uygun fiyatlı telefonu farklı kullanım ihtiyaçlarını ve bütçeleri karşılayabilen bir seçenek olarak raflara gelecek. Bütçe dostu model, serinin ana hatlarını koruyarak, fakat yine de donanımdan bazı tavizler vererek karşımıza çıkacak.