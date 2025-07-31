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    Find My Skechers: Apple AirTag bölmeli çocuk ayakkabıları çıktı

    Skechers, Apple AirTag takip cihazına özel bir bölme sunan "Find My Skechers" adlı yeni çocuk ayakkabısı koleksiyonunu tanıttı.
    Find My Skechers Apple AirTag
    • Skechers, AirTag takip cihazına özel bir bölme barındıran yeni çocuk ayakkabısı koleksiyonunu tanıttı.
    • Find My Skechers serisi ABD'de satışa sunuldu.

    Skechers bu hafta çocuklara yönelik yeni bir spor ayakkabı serisi duyurdu. İlginç bir özelliğe sahip olan Find My Skechers adlı serinin iç tabanın altında gizli bir bölme ve takip cihazı Apple AirTag’in yerleştirilebileceği özel bir alan bulunuyor.

    ABD’li ayakkabı ve giyim firmasına göre yeni modelin arkasındaki fikir, ebeveynlerin takip cihazını çocuklarının ayakkabılarına yerleştirerek iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve web’de iCloud.com üzerinden kullanılabilen Find My uygulaması aracılığıyla gerçek zamanlı olarak konumlarını görebilmeleri sağlıyor.

    Skechers’ın yeni koleksiyonu ebeveynlerin içini rahatlatıyor

    Şirket bu hafta yayınlanan bir reklamda, çocukların yeni spor ayakkabılarını giydiklerinde takip cihazını hissedemeyeceğini vurguladı:

    Apple’ın resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre AirTag insanları takip etmek için kullanılmamalı. Fakat yine de Skechers’ın amacı ebeveynlere çocuklarıyla halka açık yerlerde yürürken bir nebze olsun rahatlama sağlamak veya çocukların her an olması gereken yerde olmalarını sağlamak gibi görünüyor.

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    Ebeveynler bu sayede çocuğun okulda olup olmadığı kontrol edilebilecek. Aynı şekilde kalabalık bir ortamda kaybolması durumunda da takip cihazı sayesinde kolayca bulunabilecek. Ancak bu model olası bir kaçırma durumunda o kadar kullanışlı olmayabilir. Apple daha önce de belirtildiği gibi, cihazın insanları takip etmek için kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

    Bu da kaçıran kişinin iPhone veya Android akıllı telefonunda, bilinmeyen bir AirTag’in kendisini bir süredir takip ettiğine dair bir bildirim alabileceği anlamına geliyor. Hemen bulamasa bile takip cihazı bir ses çıkararak konumunu bildirecektir.

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    Ayrıca AirTag kullanıcısının yanında bir cihaz yoksa takip cihazı son konumunu Find My ağına göndermek için tamamen diğer cihazlara güvenecektir. Bu cihazların ağ ile uyumlu olması ve Wi-Fi veya hücresel bağlantının olduğu bir alanda bulunması gerekiyor. Yani eğer çocuklar biraz zorlu bir lokasyondaysa ve internet bağlantısı yoksa AirTag konumunu güncelleyemeyecektir.

    Find My Skechers şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde 52 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Fakat AirTag’in bu ücrete dahil olmadığını eklemekte fayda var.

    AirTag takip cihazları daha önce pek çok faydalı haberle gündeme geldi. Apple’ın cihazı iki yıl önce depremzedeler için yapılan bağış hırsızlığını ortaya çıkarmıştı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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