F/P canavarı OPPO A80 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO bugün yeni telefonunu Hollanda pazarında piyasaya sürdü. Çok yakında Türkiye pazarına da gelmesi beklenen OPPO A80 5G cihazı tüm teknik özellikleri ve satış fiyatı ile resmen duyuruldu. Basit ve şık bir tasarımla gelen model fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralıyor.

OPPO’nun fiyatına göre iddialı özelliklere sahip olan yeni telefonu esas olarak OPPO A3 Pro’nun Hindistan versiyonunun yeniden adlandırılmış bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi ve kullanıcı dostu 5.100 mAh’lik pil ömrü olarak karşımıza çıkıyor. İşte OPPO A80 5G’nin teknik özellikleri, fiyatı ve merak edilen diğer tüm ayrıntıları…

OPPO A80 5G özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,7 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,7 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C

5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Suya ve toza dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan yeni OPPO telefonu 165,79 x 76,14 x 7,68 milimetre ölçülerinde ve 186 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor. HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit tepe parlaklık desteğine sahip 6,67 inç IPS LCD ekran sunuluyor. Kullanıcılar için yan tarafta güç düğmesine entegre bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

OPPO A80 5G modeli mobil fotoğrafçılar için 50 MP ana kamera sunuyor. Çift kamera setinde ayrıca 2 MP’lik bir yardımcı lens yer alıyor. Telefonun ön kısmında merkezi olarak konumlandırılan delik çentik içinde 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Cihaz aynı zamanda 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, çift SIM ve USB-C bağlantı desteğiyle geliyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14 kullanıcı arayüzü ile çalışmaya başlayan model 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolamaya sahip Dimensity 6300 çipiyle çalışıyor. 45 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 5.100 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

OPPO A80 5G fiyatı

OPPO’nun yeni telefonu şu anda Hollanda pazarında siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın satış fiyatı ise 200 Euro olarak açıklandı. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: