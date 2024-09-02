Redmi Buds 6 Lite, 38 saat pil ömrüyle Türkiye’de satışa çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün yeni kablosuz kulaklık modeli ile karşımıza çıktı. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz rekabetçi fiyatı ve güçlü teknik özellikleri ile adından söz ettirecek gibi görünüyor. Redmi Buds 6 Lite modeli 28 saate kadar pil ömrü desteğiyle karşımıza çıktı.

Redmi’nin yeni kablosuz kulaklık modeli kullanıcılar için son derece işlevsel özelliklerle geliyor. 40 dB’e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) desteğini bünyesinde taşıyan model, üç farklı renk seçeneğiyle ülkemizde boy göstermeye hazırlanıyor. İşte Redmi Buds 6 Lite’ın özellikleri, Türkiye fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Redmi Buds 6 Lite özellikleri

Yeni Redmi kulaklığı farklı ses parçalarında daha zengin bir deneyim vaat eden diyaframlı 12,4 mm sürücülerle donatılıyor. Kullanıcılar Android ve iOS için kullanılabilen Xiaomi Earbuds uygulaması aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir profil oluşturma imkanına sahip oluyor. Öte yandan bas, tiz ya da sesi artırmak için çeşitli ayarlar gerçekleştirmek de mümkün kılınıyor.

Redmi Buds 6 Lite, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin yanı sıra hafif rüzgarlardan kaynaklanan gürültüyü azaltmayı sağlayan yapay zeka destekli çift mikrofon sistemi sayesinde telefon görüşmelerinde gürültü engellemeyi de destekliyor. Dikkat çeken bu özellik kullanıcının kulağına daha iyi sabitlenme sağlayan kavisli tasarımla optimize ediliyor.

Yeni kablosuz kulaklık modeli 45 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Cihazın şarj kutusunda ise 480 mAh pil yer alıyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre kulaklıklar tek şarjla 7 saate kadar sürekli oynatma sunabiliyor. Şarj kutusuyla beraber cihazın toplam pil ömrü 38 saate kadar çıkıyor.

Redmi Buds 6 Lite şarj kutusunda kulaklığınızı akıllı telefonunuz veya tabletinizle hızlı bir şekilde eşleştirmenize olanak tanıyan fiziksel bir düğme taşıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında Google Fast Pair desteği, Bluetooth 5.3, AAC ses, 10 metreye kadar mesafelerde çalışma ve kulaklık başına yalnızca 4,2 gram ağırlık bulunuyor.

Redmi Buds 6 Lite’ın Türkiye fiyatı belli oldu

Redmi’nin yeni kablosuz kulaklık modeli bugün Türkiye pazarında satışa çıktı. Beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri ile gelen cihaz 649 TL karşılığında satılıyor.

Bunun yanı sıra Redmi Buds 6 Active’in de ülkemizde raflara geldiğini belirtmekte yarar var. Bu cihaz ise “Lite” seçeneğinden daha ucuz bir fiyatla, 519 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Redmi Buds 6 Active ile her notayı hissedin, kablosuz sesin özgürlüğünü yaşayın! #RedmiBuds6Active pic.twitter.com/DwQytKr0GY — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) August 31, 2024

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