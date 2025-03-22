Eski Samsung telefonlar için One UI 7 müjdesi: İşte o modeller

One UI 7 güncellemesi çok yakında birçok Samsung modeline dağıtılacak.

Merakla beklenen güncelleme, eski telefon ve tablet cihazlarına da ulaşacak.

Ortaya çıkan son raporlar, güncellemenin Galaxy S21 serisi de dahil olmak üzere çok sayıda modeli kapsayacağına işaret ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu hafta eski akıllı telefon ve tabletlerinin de yeni One UI 7 güncellemesini alacağını doğruladı. Şirket, merakla beklenen yazılımın dünya çapında dağıtımına 7 Nisan’da başlayacak.

Şirketten gelen ilk duyuruda eski cihazların resmi listede yer almadığı belirtiliyordu. Ancak SamMobile’ın haberine göre daha önceki modellerin de One UI 7 tarafından destekleneceği ortaya çıktı. Paylaşılan listede Galaxy S ve Galaxy Z serilerinden akıllı telefonların yanı sıra Galaxy Tab S ve Tab S Lite serilerinden tabletler de yer alıyor. İşte o modeller…

One UI 7 alacak eski Samsung telefonlar belli oldu

Merakla beklenen yeni One UI 7 güncellemesi ilk etapta birkaç ülkede Galaxy S24 serisine dağıtılacak. Örneğin Singapur’da güncellemenin 14 Nisan’dan itibaren gelmeye başlayacağı söyleniyor. Samsung lansmanın kademeli olacağını bildirdi. Yazılımın bölgeye ve modele göre değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Samsung Galaxy S serisi:

Galaxy S24 serisi

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 serisi

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi

Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z serisi:

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10 serisi

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S9 FE serisi

Galaxy Tab S8 serisi

Galaksi Tab S6 Lite

Yapay zeka özellikleri tüm cihazlarda kullanılamayacak

One UI 7 güncellemesi ile birlikte gelecek yeni özelliklerin tamamı ne yazık ki desteklenen tüm modellerde kullanılamayacak. Samsung, Writing ve Drawing Assist işlevlerinin yalnızca Galaxy S24, S23, Z Fold 5 ve Tab S9 serileri gibi daha yeni cihazlarda çalışacağını belirtti.

Ancak One UI 7’nin kullanımıyla ilgili eski cihazlarda tek kısıtlama bunlar olmayacak. Audio Eraser özelliği Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 ve Tab S10 serileriyle sınırlı olacak. Son olarak şirket, söz konusu farklılıkların donanım ve işlem kısıtlamalarından kaynaklandığını vurguladı.