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    Eski Samsung telefonlar için One UI 7 müjdesi: İşte o modeller

    Eski Samsung tablet ve telefonlar için One UI 7 güncellemesi müjdesi verildi. Güncellemeye ulaşacak tüm modeller ortaya çıktı.
    Eski Samsung telefonlar için One UI 7 müjdesi
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    • One UI 7 güncellemesi çok yakında birçok Samsung modeline dağıtılacak.
    • Merakla beklenen güncelleme, eski telefon ve tablet cihazlarına da ulaşacak.
    • Ortaya çıkan son raporlar, güncellemenin Galaxy S21 serisi de dahil olmak üzere çok sayıda modeli kapsayacağına işaret ediyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu hafta eski akıllı telefon ve tabletlerinin de yeni One UI 7 güncellemesini alacağını doğruladı. Şirket, merakla beklenen yazılımın dünya çapında dağıtımına 7 Nisan’da başlayacak.

    Şirketten gelen ilk duyuruda eski cihazların resmi listede yer almadığı belirtiliyordu. Ancak SamMobile’ın haberine göre daha önceki modellerin de One UI 7 tarafından destekleneceği ortaya çıktı. Paylaşılan listede Galaxy S ve Galaxy Z serilerinden akıllı telefonların yanı sıra Galaxy Tab S ve Tab S Lite serilerinden tabletler de yer alıyor. İşte o modeller…

    One UI 7 alacak eski Samsung telefonlar belli oldu

    Merakla beklenen yeni One UI 7 güncellemesi ilk etapta birkaç ülkede Galaxy S24 serisine dağıtılacak. Örneğin Singapur’da güncellemenin 14 Nisan’dan itibaren gelmeye başlayacağı söyleniyor. Samsung lansmanın kademeli olacağını bildirdi. Yazılımın bölgeye ve modele göre değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

    Samsung Galaxy S22

    One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

    Samsung Galaxy S serisi:

    • Galaxy S24 serisi
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23 serisi
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 serisi
    • Galaxy S21 serisi
    • Galaxy S21 FE

    Samsung Galaxy Z serisi:

    • Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3

    Samsung Galaxy Tab:

    • Galaxy Tab S10 serisi
    • Galaxy Tab S9 serisi
    • Galaxy Tab S9 FE serisi
    • Galaxy Tab S8 serisi
    • Galaksi Tab S6 Lite
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    Yapay zeka özellikleri tüm cihazlarda kullanılamayacak

    One UI 7 güncellemesi ile birlikte gelecek yeni özelliklerin tamamı ne yazık ki desteklenen tüm modellerde kullanılamayacak. Samsung, Writing ve Drawing Assist işlevlerinin yalnızca Galaxy S24, S23, Z Fold 5 ve Tab S9 serileri gibi daha yeni cihazlarda çalışacağını belirtti.

    Ancak One UI 7’nin kullanımıyla ilgili eski cihazlarda tek kısıtlama bunlar olmayacak. Audio Eraser özelliği Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 ve Tab S10 serileriyle sınırlı olacak. Son olarak şirket, söz konusu farklılıkların donanım ve işlem kısıtlamalarından kaynaklandığını vurguladı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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