Ekşi Sözlük’ün kapanma sebebi ortaya çıktı

1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kurulan ve günümüzde Türkiye’nin en büyük sosyal medya platformları arasında değerlendirilmeye başlanan Ekşi Sözlük platformu geçtiğimiz günlerde erişime engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla engellenen platformla ilgili olarak şimdiye kadar ne yazık ki resmi bir açıklama yapılmadı. Ekşi Sözlük’ün kapanma sebebi ile alakalı maalesef birinci ağızdan bilgi paylaşılmazken, ortaya çıkan son gelişmeler ise kararın nedeni hakkında ipuçları verdi.

Ekşi Sözlük neden kapatıldı?

Independent Türkçe’den Gülseveren Özkan’ın aktardığı bilgilere göre Ekşi Sözlük, 5651 Sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelere dayalı olarak erişim engeli aldı. Özkan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde çalışan bir yetkiliden bu bilgileri aldığını aktardı. Kanuna 2015’te dahil edilen maddede şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

“Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”

Yukarıdaki detaylara ek olarak 2015 yılında eklenen bu kanunun; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini ve müstehcenlik gibi suçların meydana geldiğine dair yeterli şüphe bulunması durumunda, erişim engeli cezası verilebileceğinin altı çiziliyor.

Ekşi Sözlük’ün kapanma sebebi ile ilgili olarak her ne kadar bazı ipuçları önümüze çıksa da şimdiye kadar hükümet tarafından resmi bir bilgi aktarılmadı. Fakat dün akşam saatlerinde AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Birinci bu konuda önemli bir açıklamada bulundu. BTK’dan erişim engeli alan platformla ilgili Birinci’nin açıklaması şu şekilde oldu: “Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır. Yargı yerine karar vermiyoruz süfli herifler. Çarpıtmayın! Temenni ve inancımızı ifade ediyoruz.”

Ekşi Sözlük avukatları ve yöneticileri ise dün kapanma kararı ile ilgili bilgi almak için Ankara’ya ziyarette bulunduklarını, fakat BTK yetkililerinden herhangi bir şekilde bilgi edinemediklerini aktardı. Kararın henüz şirkete tebliğ edilmediğini belirten yetkililer, karara ulaşmaya çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.