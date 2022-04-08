EBEC Ankara 9 Nisan’da başlıyor!

Bu sene 13. kez düzenlenen EBEC (European BEST Engineering Competition) Ankara, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü ODTÜ Temel İngilizce Bölümü E Blok binasında gerçekleştirilecek.

4 kişilik takımlardan oluşan ODTÜ’lü mühendis adaylarının Vaka Analizi ve İnovatif Tasarım kategorilerinde yarıştığı EBEC Ankara’da kazananlar burs, staj ve eğitim gibi pek çok ödülün sahibi olacak.

İnovatif Tasarım kategorisinde yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak yeni bir dizayn oluşturmaya veya hali hazırda var olan bir dizaynı geliştirmeye çalışırlarken, Vaka Analizi kategorisinde yarışanlar ise teorik bir vakaya çözüm üretmeye çalışacak.

EBEC Ankara’nın kazananları, EBEC Türkiye’de Türkiye’nin en iyi okullarının kazananlarıyla ve daha sonrasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te gerçekleşecek olan EBEC Final’de tüm Avrupa’nın kazananlarıyla yarışma şansı elde edecek.

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