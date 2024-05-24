Dogecoin’in simgesi “Kabosu” 18 yaşında hayatını kaybetti

İnternet dünyasında “meme” olarak adlandırılan mizah kültürünün ve Dogecoin gibi birçok “meme coin”in simgesi haline gelen “Kabosu” adındaki köpek hayatını kaybetti.

Kabosu’nun sahibi, blogundan yaptığı duyuruda köpeğin anısına 26 Mayıs tarihinde bir veda partisi düzenleyeceğini duyurdu.

İnternet ve kripto para dünyasında mizah kültürünün bir simgesine haline gelen Kabosu, 18 yaşında hayatını kaybetti. Sahibi Atsuko Sato ise köpek için açılan blog üzerinden yaptığı açıklamada, Kabosu’nun 24 Mayıs sabahı saat 7:50’de hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Yapılan duyuruda Kabosu’nun anısına 26 Mayıs’ta bir veda partisi verileceği de belirtildi. Kabosu’nun sevenleri ise hem blog üzerinden hem de sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Mizah kültürünün ve bazı kripto para projelerinin simgesi haline gelmişti

İnternetteki “meme” kültürü (“mim” veya “mem” olarak okunuyor), görsellerin üzerine bir takım yazıların eklenmesiyle oluşturulan ve özellikle mizah amacıyla yapılan bir eğlence kültürü olarak biliniyor. Türkiye’de “caps” olarak adlandırılan mizah kültürüne benzediğini söyleyebiliriz.

“Doge” olarak da adlandırılan ve Japonya’ya özgü Shiba Inu cinsi köpek ise uzun zamandır bu “meme” kültürünün bir parçası; hatta simgesi olarak kullanılıyor. Simge haline gelen köpek ise Japonya’daki “Kabosu” adındaki bir köpek olarak biliniyor.

Yıllar içerisinde Kabosu, özellikle kripto para dünyasında bir çok projede de simge olarak kullanılıyor. Dogecoin, Shiba Inu gibi popüler “meme coin” projeleri de Kabosu’dan ilham alarak geliştirilmiş durumda.