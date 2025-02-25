Bütçe dostu Samsung Galaxy A26 ve Galaxy A36’nın fiyatları sızdı

Samsung çok yakında orta seviye akıllı telefon pazarına yön verecek yeni modellerini karşımıza çıkaracak.

Merakla beklenen Galaxy A26 ve A36'nın fiyatları hakkında önemli ipuçları geldi.

Her iki modelin de seleflerine yakın fiyat aralıklarından sunulacağı öğrenildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında bütçe dostu Galaxy A serisini genişliyor. Ortaya çıkan son raporlar, yeni cihazlarla ilgili heyecan verici detaylar sunuyor. Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 için geri sayım başlamış durumda.

Çok yakında resmiyet kazanması beklenen cihazlar, ilk etapta Hindistan gibi büyük pazarlarda, daha sonra ise Türkiye ve dünyanın geri kalanına ulaşacak. Ülkemizde de resmen satılacak olan bu cihazlar, fiyat-performans deneyimine odaklanacak. Gelen en son raporlar, Galaxy A26 ve A36’nın fiyatları hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor.

Galaxy A26 ve Galaxy A36’nın fiyatları ne kadar olacak?

128 GB depolama alanına sahip Galaxy A26’nın fiyatının Galaxy A25’e yakın olacağı söyleniyor. Yani cihaz 299 dolar civarında piyasaya sürülecek.

Büyük kardeşi Galaxy A36 (128 GB) ise selefi A35’nın izinden giderek yaklaşık 399 dolardan alıcılara hitap edecek. Elbette ki cihazların farklı bellek seçenekleri de olacak.

Galaxy A26’nın Samsung’un kendi ürettiği Exynos 1380 işlemciden güç alması bekleniyor. A36 ve A56 için sırasıyla Snapdragon 6 Gen 3 ve Exynos 1580 çipleriyle karşımıza çıkabilir.

Üçü de mobil fotoğrafçılık konusunda yetenekli olacak. Cihazların ana kamerası 50 MP olacak. Samsung Galaxy A56’da ayrıca 12 MP geniş açılı ve 5 MP sensör yer alacak.

Galaxy A36’da da durum farklı olmayacak. 8 MP ve 5 MP sensörler yer alacak. Galaxy A26 ise son olarak 8 MP’lik ikincil kamera ve 2 MP’lik küçük bir kamerayla gelecek.

Öte yandan Samsung yakın zamanda yayınladığı bir tanıtım videosunda bir sonraki Galaxy A serisinde 6 yeni Android güncellemesi vaat ediyor. Yeni telefonların Android 15 ve yepyeni One UI 7.0 ile raflarda boy göstereceği vurgulanıyor.

Kısacası yeni Galaxy A serisi akıllı telefon pazarının orta segmentini fethederek fiyat-performans arasında etkileyici bir denge kurmayı vaat edecek.