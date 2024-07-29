Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A06’nın tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bütçe dostu yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor. Samsung’un en ucuz telefonu olarak piyasaya sürüleceği iddia edilen model, uygun fiyatlı Galaxy A serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Samsung Galaxy A06 cihazının tasarımı ve teknik özellikleri hakkında birçok merak edilen detay netlik kazandı.

Giriş seviyesi yeni bir akıllı telefon modeli satın almak isteyen kullanıcılar için öne çıkacak yeni Samsung modeli yakın zamanda FCC ve NBTC sertifikalarına sahip oldu. Düzenleyici kurumlardan gelen bu onaylar, cihazın lansman tarihinin yaklaştığına işaret ediyor. Gelen son raporlar ise Galaxy A06’nın tasarımını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda telefonun donanım detayları da gün yüzüne çıkıyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy A06 tasarımı belli oldu

Samsung tarafından geliştirilen uygun fiyatlı telefon modeli Galaxy A06’nın tasarımı OnLeaks ve Giznext işbirliğinde ortaya çıktı. Lansmandan önce cihazın tasarımı internete sızdırılmış oldu. Böylelikle heyecanla beklenen cihazın nasıl görüneceğine dair ilk fikirlere nihayet eriştik. Sızdırılan görüntüler, cihazın şu şekilde görüneceğini öne sürüyor:

Açıklanan bilgilere göre Samsung Galaxy A06 modeli 167,3 x 77,9 x 8,0 mm boyutlarında gelecek. Kompakt yapıya sahip olacak cihaz rahat bir tutuş hissi sunarak konforlu bir deneyime kapı aralayacak. Düz bir çerçeveyle karşımıza çıkacak telefon arka tarafta ise alt alta yerleştirilmiş ve herhangi bir ada tasarımı olmayan çift kamera setiyle sunulacak.

Alt tarafta biraz kalın bir çerçeve tasarımı ortaya koyacak yeni Samsung telefonu ön kısımda ise delik çentik detayı yerine Infinity-U adı verilen bir çentikle gelecek. Telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşları ve parmak izi tarayıcısı entegreli bir güç düğmesi yer alacak. USB Type-C desteğiyle çalışacak model alt kısımda 3,5 mm kulaklık girişi ve hoparlör ızgarasına da alan açacak.

Samsung Galaxy A06 teknik özellikleri

Fiyatına göre dikkat çekici özellikleri olan Samsung Galaxy A06 modeli 6,7 inç LCD ekrana ev sahipliği yapacak. İddialara göre bu ekranda HD+ çözünürlük kalitesine yer verilecek. 15 watt hızlı şarj desteği sunacak telefon 5.000 mAh’lik kullanıcı dostu bir pil kapasitesine ev sahipliği yapacak.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 yonga setini kalbinde taşıyacak uygun fiyatlı akıllı telefon modeli 6 GB RAM kapasitesi sunacak. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi ile çalışmaya başlayacak.

Son olarak daha önceki haberimizde Galaxy A06’nın yaklaşık 100 Euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını sizlere söylemiştik. Bu rakamların güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 3 bin 500 TL’ye eşit geldiğini hatırlatalım.

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