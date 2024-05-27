Uygun fiyatlı Realme Narzo N65 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Narzo N65 teknik özellikleri ve fiyatı bugün resmi olarak açıklandı. İlk olarak Hindistan pazarında Amazon platformunda satışa sunulan cihaz, arka tarafta yer alan büyük dairesel kamera modülü ve zarif tasarımıyla karşımıza çıktı.

Realme’nin yeni telefonu uygun satış fiyatı ile öne çıkıyor. Bütçe dostu rakamlardan tüketicilere hitap eden cihaz, fiyatına göre iddialı özellikler sunuyor. 50 MP ana kamerasıyla gelişmiş mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat eden model, gücünü Dimensity 6300 çipinden alıyor. İşte Realme Narzo N65’in tüm merak edilen detayları…

Realme Narzo N65 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza

128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, P2 bağlantı noktası, IP54 ve parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, P2 bağlantı noktası, IP54 ve parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Yeni Realme telefonu HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekrana sahip. 650 nit tepe parlaklığa ev sahipliği yapan model, 120 Hz yenileme hızıyla beklentileri aşarak etkileyici bir akıcılık sağlıyor.

Realme Narzo N65 modeli 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla eşleştiriliyor. Cihazda ayrıca microSD kart ile hafıza genişletme imkanı bulunuyor. Telefon MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga setiyle başarılı bir performans vaat ediyor.

Ön tarafta 8 MP selfie kamerası sunan Realme modeli, arka kısımda ise 50 MP ana kamerayla güçlü bir mobil fotoğrafçılık deneyimi yaratıyor. Buna ek olarak çift kamera setinde ayrıca 2 MP’lik bir makro sensör yer alıyor.

15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen Realme Narzo N65, Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. İki büyük Android güncellemesi alacağı vurgulanan akıllı telefon, aynı zamanda üç yıllık güvenlik güncellemesinden yararlanacak.

Realme Narzo N65 fiyatı

Realme’nin yeni cihazı altın ve yeşil renk seçenekleriyle 31 Mayıs tarihinden itibaren Hindistan pazarında satışa çıkacak. Fiyat-performans odaklı telefon 11 bin 499 Hindistan Rupisi karşılığında satılacak. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 4 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

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