Bakan Uraloğlu sosyal medyada yaş sınırlaması hakkında konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşından küçükler için sosyal medya sınırlaması hakkında konuştu.

Çocukların güvenliğini ön planda tutacak yeni düzenleme ile ilgili önemli bir aşamaya gelindiği vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son aylarda sosyal medyada 16 yaşından küçükler için kısıtlama getirileceği konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor. Aralık ayında yaptığı açıklamada bu düzenlemenin artık zorunlu bir hal aldığını vurgulayan Bakan, dün akşam NTV canlı yayınında konuya ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medyada yer alan zararlı içeriklere karşı çocukların güvenliğini göz önünde bulundurarak bir yaş sınırlaması getirileceğini belirtti. Söz konusu yaş sınırlamasının 13 mü yoksa 16 mı olacağı ile ilgili bir süredir tartışmalar devam ederken, “Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır,” diyerek konuya açıklık getirdi.

Türkiye’de 58 milyon kişi sosyal medya kullanıyor

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre Türkiye’de aktif olarak yaklaşık 58 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Bununla birlikte Türkiye’nin dünyada sayısal olarak en çok sosyal medya kullanan ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. Uraloğlu konuya ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

“Türkiye’de sosyal medya platformları birçoğu aktif ve dünyadaki nüfusa oranla değil sayısal olarak Türkiye en çok kullanan ülkelerden bir tanesi. Belli platformların 58 milyona kadar varan kullanıcı sayılarının olduğunu söylerim. Totalde 300 milyon civarında kullanım söz konusu.”

“Sosyal medyada yaş kısıtlaması için epey bir aşamaya geldik”

Bununla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir süredir tartışılan sosyal medyada yaş sınırlaması konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu bu konuda ciddi bir aşamaya gelindiğini söyleyerek şunları ekledi:

“Sosyal medyada ciddi bir eksiklik var. Buralarda gelişen değişen durumlara göre düzenleme yapılması gerekir. Özellikle gençlerimizi çok olumsuz etkilediği bunun farklı yönlere doğru ülkemizin, milletimizin istikbalini tehdit edecek emareler var. Dünyada 13 yaş mı, 16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de oturup konuşuyoruz. Epey bir aşamaya geldik. Yıl içerisinde buna yönelik TBMM’deki grubumuzla beraber konuşuyoruz. Bir düzenleme yapalım istiyoruz. Yaş sınırı 16 yaş olması kanaatimizidir. Nihai karar TBMM’nin vereceği karardır.”

Geçtiğimiz aylarda 16 yaş altına sosyal medya yasağı için tarih veren Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin bu yılın başlarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi. Düzenleme için dört bakanlığın ortak bir şekilde hareket ettiğini söyleyen Bakan, son kararın ise TBMM’de verileceğini ekledi.