Aptos coin (APT): Hızlı başladı, hızlı düştü

Kripto para dünyasının merakla beklediği yeni kripto para Aptos coin, dün gece itibariyle büyük borsalarda listelenmeye başladı. Ancak Aptos fiyatı beklentilerin altında kaldı ve saatler içerisinde yarı fiyatına düştü.

Aptos Foundation tarafından Katman-1 üzerinde geliştirilmiş yeni bir blockchain olan Aptos (APT), listelenme öncesi özellikle sosyal medyada en çok konuşulan kripto para birimlerinden biri oldu. Ancak gece saatlerinde Binance, Coinbase, FTX, Huobi, OKX gibi büyük kripto para borsalarında listelenen Aptos coin, beklentileri karşılayamadı ve saatler içerisinde ciddi bir düşüş yaşadı.

Toplu satışlar Aptos’un fiyatını düşürdü

Kısa sürede popüler hale gelen Aptos için 110,235 kişiye toplam 20,076,150 APT airdrop olarak gönderildi. Ancak büyük miktarlarda airdrop’a sahip olan kullanıcıların bir kısmı Aptos’un listelenmesiyle birlikte elindeki APT’leri satma yoluna gitti. Bu da Aptos fiyatında ani düşüşlere sebep oldu.

Sadece bir kullanıcının toplu APT satışı bile APT’nin yaklaşık 2 dolar kaybetmesine yol açtı. Öyle ki bahsi geçen kullanıcının Binance’de tek seferde 189,567 APT satması üzerine APT fiyatı bir anda 15 dolardan 13 dolara düştü.

CoinGecko verilerine göre, listelenmeye başlamasıyla birlikte maksimum 13.73 doları gören Aptos fiyatı, an itibariyle (19 Ekim, 10:45) 7.45 dolardan işlem görüyor.