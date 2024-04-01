Apple Vision Pro ne zaman ABD dışında satışa çıkacak? İşte yeni iddia

Apple’ın ilk kez geçen yılın Haziran ayında düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde piyasaya duyurduğu karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, pek çok sektör uzmanına göre şirket adına yeni bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Şirketin gelecek vizyonunu ortaya koyan bu ürün, ilk defa 2024’ün başlarında Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa çıktı. Peki ya Apple Vision Pro ne zaman ABD dışında satışa çıkacak?

İddialara göre Apple, heyecan uyandıran karma gerçeklik başlığının küresel lansmanı için hazırlıklara başladı. 9to5Mac’in haberine göre Fransa’daki Apple Store çalışanları, ABD’de gerçekleşene benzer bir “ürün eğitim etkinliği” gerçekleştiriyor. Bu da cihazın yakında başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel çapta listelenebileceğini gözler önüne seriyor.

Apple Vision Pro’nun küresel lansmanı yaklaşıyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, bu yılın Haziran ayından Eylül ayına kadarki süreçte kuzey yarımkürede Vision Pro satışlarına başlayacak. Uzmanlar şirketin ABD’de Aralık ayında Vision Pro için eğitim planlamaya başladığını, cihazı bir ay sonra, yani Ocak ayında piyasaya sürdüğünü belirtiyor. Dolayısıyla Fransa’da başladığı öne sürülen eğitim programının, beklenen lansmana oldukça az bir süre kaldığına işaret ettiği vurgulanıyor.

İddialar doğrultusunda şirket, Fransa pazarında da benzer bir takvim politikası izlerse, Temmuz ayında karma gerçeklik başlığını küresel pazarda raflara sunmaya başlayabilir. Ancak yine de bunun resmi olarak doğrulanmış bir bilgi olmadığını da belirtmekte yarar var.

Konuya ilişkin bir diğer dikkat çekici detay ise yakın zamanda ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan rapor oluyor. Bu raporda şirketin VisionOS 2 Beta işletim sistemi sürümünü piyasaya sunmadan önce Vision Pro’nun küresel lansman etkinliğini gerçekleştireceği aktarılıyordu.

Apple Vision Pro ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Ortaya çıkan son bilgiler doğrultusunda şirketin Apple Vision Pro’yu piyasaya süreceği ilk ülkeler arasında Fransa’nın da yer alacağı anlaşılıyor. Bunun yanı sıra iddialara göre şirket, Avustralya ve Japonya pazarlarına da öncelikli satış sağlayacak. Öte yandan başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarındaki diğer ülkelerin de cihazla nihayet kavuşacağı ifade ediliyor.

Kısa süre önce Apple CEO’su Tim Cook, Apple Vision Pro’nun bu yılın sonlarında Çin pazarında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ancak ne yazık ki şimdilik cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği, yahut ne zaman raflarda yer almaya başlayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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