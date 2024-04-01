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    Galaxy S22 benzeri tasarıma sahip Realme C65’in çıkış tarihi belli oldu

    Merakla beklenen Realme C65'in çıkış tarihi belli oldu. Samsung Galaxy S22'ye benzer bir tasarıma sahip olacak cihaz için geri sayım başladı.
    Realme C65
    Görsel: Realme

    Realme’nin yeni telefonu önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak. Realme C65’in çıkış tarihi resmen açıklandı. Samsung tarafından geliştirilen Galaxy S22 modelinden esinlenen etkileyici bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, şimdiden büyük bir beklenti oluşturuyor.

    Etkileyici görüntüsüyle adından sıkça söz ettirmeye aday görülen cihaz, aynı zamanda donanım konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Şirketin C serisi akıllı telefon ailesini genişletecek olan yeni model için geri sayım başlamış durumda. Peki ya Realme C65’in çıkış tarihi ne zaman olacak? İşte ayrıntılar…

    Realme C65’in çıkış tarihi duyuruldu

    Realme başkan yardımcısı Chase Xu, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Realme C65’in çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Xu’nun açıklamasına göre heyecanla beklenen model 2 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak.

    Bununla birlikte başarılı yönetici, şirketin C serisi akıllı telefon ailesinin 100 milyon adet satış bandını geçmesini beklediklerini dile getirdi. Çok yakında raflara gelecek olan yeni model de markanın bu hedefini tamamlamasına büyük ölçüde yardımcı olacak gibi görünüyor.

    Samsung Galaxy S22 ve Realme C65 tasarımı

    Yukarıda yer alan görselde, sol tarafta Galaxy S22 modelini, sağ taraftaysa Realme C65’i görebilir, her iki telefonun benzerliğini karşılaştırabilirsiniz.

    Son derece şık bir tasarıma ev sahipliği yapacak olan Realme C65 modeli, Samsung tarafından geçtiğimiz yıllarda Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisinde arka kısımda kullanılan çerçeveye oldukça benzer bir estetik sunuyor. Dikey olarak yerleştirilen üçlü kamera seti, hoş bir çerçeveyle vurgulanıyor.

    Realme C65'in çıkış tarihi
    Görsel: Realme

    Tüm bunların yanı sıra Xu, merakla beklenen Realme C65’in premium bir donanımla karşımıza çıkacağına işaret ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazda güçlü yapay zeka araçları yer alacak. Bununla birlikte 16 GB’a kadar RAM kapasitesi sunulacak. Orta segment telefon pazarına hitap edecek yeni seçenek, 45 watt SuperVOOC şarj desteğiyle gelerek rakiplerinin önüne geçecek.

    2 Nisan Salı günü piyasaya çıkacak olan yeni Realme C65, mobil fotoğrafçılık deneyimi konusunda da kendi segmentinde dikkat toplayacak. Yakın zamanda ortaya çıkan başka bir raporda cihazın f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera yer alacağı ortaya çıkmıştı. Diğer iki kameranın detayları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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