Apple Vision Pro ekranı 90 Hz yenileme hızı ile çalışacak

Teknoloji devi Apple, Pazartesi günü gerçekleştirmiş olduğu WWDC 2023 etkinliğinde bir dizi yeni ürününü karşımıza çıkardı. iPhone kullanıcıları için yeni özellikler sunan iOS 17 işletim sistemi etkinlikte büyük bir ilgi görürken, gecenin kahramanı ise hiç şüphesiz ki Apple Vision Pro adlı karma gerçeklik gözlüğü oldu. 3 bin 500 dolar fiyat etiketi ile önümüzdeki yılın başında ilk olarak ABD pazarında satışa sunulacak cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Apple’ın WWDC’de duyurduğu Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü ile ilgili ortaya çıkan son detaylar, merakla beklenen cihazın 4K ve 90 Hz’e kadar içerik görüntüleme yeteneğine sahip olacağına işaret ediyor. Kullanıcılara gösterilecek olan görüntünün kalitesi hakkında gelen bu yeni detay, ürün hakkında daha açık bir şekilde bilgi paylaşılan geliştiricilerle yapılan bir oturumda açıklandı.

Apple Vision Pro sinematik modda 96 Hz yenileme hızına çıkıyor

Apple Vision Pro yenileme hızı 90 Hz olarak belirtilirken, ancak cihazın sinematik modunda, saniyede 24 kare hızında bir film ile karşı karşıya kalındığı bir senaryoda, bu oran 96 Hz’e kadar yükseliyor. Bunun sebebi ise oldukça basit. 24’ün eşit olarak 96’ya çarparak video karelerini tutarlı bir oranda oynatması ve görüntülenmesinden kaynaklanıyor. Aksi takdirde monitörler saniyede 24 kare video ile 90 Hz’de çalışıyor olsaydı, ekrana gelen kareler düşüyor ya da yavaşlıyor gibi bir görüntü sergileyebilirdi.

9to5Mac’in haberine göre Apple tüm Vision Pro kullanıcıları için daha iyi bir görüntü sağlamak istiyor. Ekran deneyiminin adeta göze yapıştırıldığına inanan ekip, keyifli bir deneyim sağlamak ve görüntü ile ilgili sorunsuz bir şekilde yüksek güncellemeye sahip olmayı ön planda tutuyor.

Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü 90 Hz yenileme hızı ile birlikte ayrıca iPhone cihazlarında kullanılan daha küçük ve daha yüksek kaliteli dosyalar oluşturabilen bir codec standardı olarak bilinen HEVC içeriğini ve üç boyutlu videoları da destekliyor. Bu durumda şirket, göz başına bağımsız bir video gösterimi yerine sol ve sağ göz çerçevelerini birleştiriyor. Böylelikle sinemalarda yaşanan 3D deneyimine benzer bir performans vaat ediliyor. Tüm bunlara ek olarak ise videolar, MP4 ya da HEVC kullanılarak da kodlanabiliyor.