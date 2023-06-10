Spotify, Offline Mix özelliğini test etmeye başladı

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, Offline Mix adlı yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Şirket, bu yenilik ile birlikte kullanıcıların indirdiği tüm şarkıları tek bir çalma listesinde bir araya getirmek istiyor. Öte yandan kullanıcıların, bir internet bağlantısına sahip olmadığı durumlarda bile eksiksiz bir deneyime ulaşmalarına imkan sağlanacak.

Çevrimdışı müzik dinleme imkanı, uzun bir süredir başta Spotify olmak üzere neredeyse tüm müzik akış hizmetlerinde standart bir özellik haline gelmiş durumda. Kullanıcılar bu sayede uçağa bindiklerinde, yahut telefon sinyali zayıf olduğu durumlarda bile rahatlıkla sevdikleri şarkıları dinleyebiliyor. Fakat yalnızca indirilen içeriğe güvenen kullanıcılar, ne yazık ki kişiselleştirilmiş ve eğlenceli müzik seçkileri ile tanınan Spotify’ın hazırladığı Mixes çalma listelerine ulaşmakta zorluk yaşıyordu. Ancak test edilmeye başlanan bu yeni özellik, durumu tam tersine çevirmeyi ve internet bağlantısı olmayan durumlarda bile yeni şarkılar keşfetmelerine olanak sağlayacak.

Spotify Offline Mix özelliğinden ilk görüntü geldi

Spotify’ın geliştirmeye başladığı yeni çevrimdışı müzik dinleme özelliği, çalma listeleri ve albümlerdeki şarkılar da dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından daha önce indirilen içeriği kullanarak, kişisel koleksiyonunuzun en iyilerini bir araya getirerek otomatik bir şekilde benzersiz bir çalma listesi oluşturacak. Bu oynatma listesine internet bağlantınız olmadığı durumlarda bile rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

Kullanıcıların kesintisiz ve eğlenceli bir deneyime sahip olmalarına katkıda bulunan Spotify, Offline Mix özelliği için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Daniel Ek, Twitter’dan paylaştığı bir tweet’te yeni özelliğe ilişkin pek çok detay gösterdi. Yayınlanan ekran görüntüsünde, Ek’in oluşturduğu çalma listesinin 3,5 saatin üzerinde içeriğe ev sahipliği yaptığı anlaşılıyor.

YouTube Music’in Mixtape Offline özelliğine rakip olacak

Spotify tarafından test edilmeye başlanan bu yeni özellik, esas itibariyle 2019 yılında YouTube Music’in kullanıcılarına sunduğu Mixtape Offline adlı özellikten ilham alıyor. Google’ın popüler müzik dinleme hizmeti, yeni şarkıları otomatik bir şekilde çevrimdışı olarak depolayarak, kullanıcıların kitaplığını koruyan Akıllı İndirmeler özelliğini de sunuyor. Kullanıcılar internet bağlantıları kararsız bir durumda olduğunda bile çalma listelerini güncelleme şansına sahip oluyor.

Offline Mix özelliğini test etmeye başlayan Spotify, bazı erken erişim kullanıcılarına bu deneyimi şimdiden bildirdi. Gelen ilk geri bildirimlere göre çalma listelerinde bulunan şarkıların çoğunun aslında cihazlarına indirilmediğini ve bunun da işlevselliği daha az kullanışlı bir hale getirdiği öne sürülüyor. Şimdilik bu özelliğin Spotify’ın ücretsiz planının bir parçası olup olmadığı henüz ne yazık ki bilinmiyor. Bilindiği üzere çalma listelerini ve albümleri indirme erişimi yalnızca Premium abonelere özel bir seçenek olarak kullanılıyor. Ücretsiz kullanıcılar sadece podcast içeriklerini indirme şansına sahip oluyor. Dolayısıyla bu yeniliğin sadece ücretli abonelere sunulması kuvvetli bir olasılık olarak öne çıkıyor.