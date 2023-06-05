Apple Store kapandı! Yeni ürünler geliyor

Teknoloji devi Apple her yıl düzenli bir şekilde olduğu gibi bu sene de yeni bir Worldwide Developers Conference etkinliği ile hayranlarının karşısına çıkacak. WWDC 2023 için geri sayım başlamış durumda. Apple Park’ta gerçekleşecek olan organizasyon, Türkiye saati ile 20:00’de Apple’ın internet sitesi üzerinden ve Apple TV aracılığıyla canlı bir şekilde yayınlanacak. Heyecanla beklenen etkinlikte şirket, iPhone kullanıcılarının uzun bir süredir yolunu tuttuğu iOS 17 işletim sistemi, ilk karma gerçeklik başlığı Apple Reality Pro ve daha pek çok duyuruyla milyonlarca insanın gözünü üzerinde tutacak.

WWDC 2023 etkinliğinin başlamasına yalnızca birkaç saat kalırken, Apple Store online alışveriş mağazaları kısa bir süre önce kapandı. Şimdilik sitenin ne zaman yeniden açılacağına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak tahminlere göre etkinlik başladığı sırada, duyurular gerçekleştirilirken yeni ürünlerin açıklanması ile birlikte site yeniden kullanılabilir hale gelecek.

Apple Store: “Hemen döneceğiz”

Apple Store mağazasını online olarak ziyaret etmek isteyen kullanıcılar kısa bir süre önce “Hemen döneceğiz” başlığı altında şu not ile karşılaştı: “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” Şirket başka herhangi bir bilgiye yer vermezken, bu notun altında WWDC 2023 etkinliğini izlemeye davet eden bir link sunuyor.

Bilindiği üzere birkaç hafta önce de Apple Türkiye’nin resmi internet sitesi kısa bir süre kapatılmış, açılması ile birlikte zamlı fiyatlar kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Tüm ürünlerine yaklaşık olarak yüzde 10 oranında zam yapan şirket, en ucuz iPhone 14 fiyatını 35 bin TL’ye kadar çıkardı. En pahalı seçenek olan iPhone 14 Pro Max (1 TB) seçeneği ise 64 bin TL’ye yükseldi.

WWDC 2023 için geri sayım başladı

WWDC 2023’ün başlamasına saatler kala, etkinlikte karşımıza çıkması muhtemel olarak görülen bazı duyuruları sizler için derledik. Öncelikle şirket, hayranlarının en büyük beklentisi olan karma gerçeklik başlığını bu organizasyonda duyurabilir. xrOS işletim sistemi ile çalışacak olan Apple Reality Pro cihazı etkinliğin baş kahramanı olabilir. Öte yandan iOS 17 işletim sistemi de iPhone kullanıcıları tarafından dört gözle beklenen bir diğer duyuru olarak öne çıkıyor.

İddialara göre Apple, WWDC 2023’te 15 inçlik bir MacBook Air modeli ve güncellenmiş Mac Studio modellerini karşımıza çıkaracak. Yeni 15 inç MacBook Air’ın M2 çip ile donatılacağı öne sürülüyor. Yeni Mac Studio cihazlarında ise M2 Max ve M2 Ultra çiplere yer verileceği iddia ediliyor.