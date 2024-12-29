Apple katlanabilir iPhone ile Samsung’u geride bırakmak istiyor

Katlanabilir iPhone üzerinde çalışmalarına devam eden Apple, yüksek satış hedefleri kovalıyor.

İddialara göre şirketin satış beklentileri "ütopik" rakamlar içeriyor.

Apple, 2026'da çıkması beklenen katlanabilir telefonuyla Samsung'un önüne geçmek istiyor.

Teknoloji devi Apple, uzun yıllardır dedikoduları ortalıkta dolaşmaya devam eden katlanabilir iPhone modeline karşı yüksek beklentiler besliyor. Bu pazarda hedefleri şimdiden oldukça büyük olan marka, heyecan uyandıran yeni cihazıyla ezeli rakibi Samsung’u gerisinde bırakmayı amaçlıyor.

Tahminlere göre Apple yıllık 15-20 milyon adet katlanabilir iPhone üretmeyi planlıyor. Bu rakamlar Samsung’un en iyimser tahminlerini bile gölgede bırakıyor. Jukanlosreve’in son iddiaları ise Apple’ın yüksek hedeflerini gözler önüne seriyor. Markanın katlanabilir cihaz pazarına giriş konusunda devasa hedefleri var gibi görünüyor. Peki şirket bu hedeflerde başarılı olup Galaxy Z Fold & Flip serileriyle başa çıkabilecek mi? İşte detaylar…

Katlanabilir iPhone için tahminler “uçuk” seviyelerde

Katlanabilir iPhone modeli için beklenen yıllık üretim rakamları 15 ila 20 milyon adet arasında gösteriliyor. Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse katlanabilir akıllı telefonların öncülerinden biri olarak tanınan Samsung, başlangıçta üretimi 10 milyonun biraz altında olarak tahmin etti. Ardından büyük ölçüde 5 milyona geriledi.

Apple’ın Samsung’un üç ya da dört katı kadar katlanabilir telefon satma isteği pek çok kişiye göre “hayalci” bir bakış açısı olarak nitelendiriliyor. Bilindiği gibi iPhone’lar yüksek satış hacimleriyle biliniyor. Fakat yine de daha önce görülmemiş bir formatı piyasaya sürmek ve benzer başarıyı ummak çok riskli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Apple’ın katlanabilir telefonu yüksek fiyatıyla cep yakabilir

Katlanabilir iPhone’un fiyatı pek çok tüketici için dudak uçuklatıcı rakamlara işaret edecek gibi görünüyor. Galaxy Z Fold’a benzer bir formata sahip olacak ve kitap şeklinde katlanabilir bir tasarımla gelecek bu cihaz, 2.000 dolara yakın bir fiyat etiketi ile listelenebilir.

Öte yandan söylentiler, Apple’ın yalnızca katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışmadığını da bizlere sunuyor. Şirketin ayrıca katlanabilir iPad ve esnek ekranlı MacBook gibi diğer formatları da araştırdığı vurgulanıyor.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bazı iddialar, katlanabilir iPhone’un çıkış tarihi ile ilgili bizlere önemli ipuçları verdi. Söylentilere göre cihazın 2026 yılında piyasaya sürüleceği vurgulanıyor. Yıllardır katlanabilir telefon pazarına girmekle ilgilenen marka, nihayet bu hedefini iPhone 18 serisinin tanıtılacağı yıl gerçekleştirebilir.