AnTuTu açıkladı: Aralık 2024’ün en iyi Android telefonları

AnTuTu, Aralık 2024'ün en iyi amiral gemisi ve orta seviye Android akıllı telefon modellerini duyurdu.

Amiral gemisi sıralamasında zirveye yerleşen isim Red Magic 10 Pro+ oldu.

Orta seviye cihazlar arasında ise OnePlus Ace 3V liderliğe oturdu.

AnTuTu, Aralık 2024’ün en iyi Android telefonları ile karşımıza çıktı. Her ay düzenli olarak en yüksek performanslı cihazları sıralayan ekip, geçen aya damgasını vuran modelleri bir araya getirdi.

AnTuTu’ya göre geçen ayın en iyi Android telefonu Red Magic 10 Pro+ oldu. Amiral gemisi cihazların yanı sıra platform aynı zamanda orta seviye telefonlar arasındaki rekabeti de gözler önüne serdi. Her iki kategoride de öne çıkan modeller duyuruldu. İşte detaylar…

Aralık 2024’ün en iyi amiral gemisi Android telefonları

Snapdragon 8 Elite çip, ve 24 GB RAM kapasitesi ile RedMagic 10 Pro+ ilk sırayı alıyor. Bunu ikinci sırada aynı yonga seti ve 16 GB RAM’e sahip OnePlus Ace 5 Pro takip ediyor. Üçüncülük koltuğunda ise Dimensity 9400 işlemcisi ve 16 GB RAM ile OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition yer alıyor.

Dimensity 9400’e sahip olan ve daha az RAM kapasitesi sunan OnePlus 13 listede dikkatlerden kaçmadı. Dokuzuncu basamakta bulunan model listenin öne çıkan isimleri arasına adını yerleştirdi. Öte yandan iQOO Neo 10 Pro, listedeki en ucuz cep telefonlarından biri olmasına rağmen altıncı sırada yer aldı. Cihaz özellikle de OPPO Find X8’i geride bırakmasıyla büyük bir dikkat yarattı.

AnTuTu tarafından açıklanan Aralık 2024’ün en iyi amiral gemisi Android telefonları listesine aşağıdan detaylı olarak göz atabilirsiniz:

Red Magic 10 Pro+ – 2.924.229 puan OnePlus Ace 5 Pro – 2.918.301 puan OPPO Find X8 Pro – 2.878.675 puan vivo X200 Pro – 2.875.848 puan iQOO 13 – 2.846.279 puan iQOO Neo 10 Pro – 2.832.907 puan OPPO Find X8 – 2.823.030 puan vivo X200 – 2.801.816 puan OnePlus 13 – 2.785.291 puan vivo X200 Pro Mini – 2.769.693 puan

Aralık 2024’ün en iyi orta seviye Android telefonları

Amiral gemisi modellerin yanı sıra en iyi orta seviye telefonlar da sıralandı. OnePlus Ace 3V’nin liderliğe oturduğu listeye aşağıdan ayrıntılı olarak göz atmanız mümkün: