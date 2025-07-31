Android 16 güncellemesi alamayacak Realme telefonlar

Realme, Android 16 güncellemesini alamayacak cihazları açıkladı.

Çok sayıda giriş seviyesi, orta ve üst düzey model ne yazık ki yeni güncellemeden yararlanamayacak.

Akıllı telefon üreticileri, cihazlarını Android 16 işletim sistemine güncellemeye giderek yaklaşıyor. Realme de yakın zamanda Google’ın yeni işletim sistemi sürümüne dayanan Realme UI 7 arayüzüne ulaşamayacak olan akıllı telefonların bir listesini paylaştı.

Çinli üretici, ürünlerini güncelleyen ilk şirketlerden biri olacağını belirttiği için bu liste kapsamlı ve güncel görünüyor. Fakat Realme’nin sistem güncelleme politikası birkaç yıl önce yeniden düzenlendiği için güncellemede onlarca telefonun yer almaması da dikkat çekici oluyor.

Android 16/Realme UI 7 alamayacak modeller açıklandı

En başlarda Realme’nin daha fazla ürününün tamamen yenilenen arayüzü alacağı yönünde beklentiler yüksekti, Fakat ne yazık ki bu beklentiler havada kalacak gibi görünüyor. Realme C53 gibi birçok telefon yalnızca iki yaşında ve Android güncellemesini almayacak.

Fakat Realme GT Master gibi yenileme döngülerini tamamlamış ve listeden çıkarılmaları mantıklı olan çok eski modeller de mevcut.

Gizmochina’nın aktardığı bilgilere göre Çinli üreticinin giriş seviyesi, orta seviye ve üst düzey seçenekleri de dahil olmak üzere Android 6 tabanlı realme UI 7’ye güncellenmeyecek tüm modellere aşağıdan göz atabilirsiniz:

Realme GT serisi:

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master

Realme GT 5G

Realme GT Master

Realme GT Neo serisi:

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3T

GT Neo serisinin eski modelleri

Realme Narzo serisi:

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60 Pro

Realme Narzo 60x

Narzo serisinin eski modelleri

Realme Narzo N serisi:

Realme Narzo N55

Realme Narzo N53

Realme C serisi:

Realme C67

Realme C55

Realme C53

Realme C51

Realme C51s

Daha eski C serisi modeller

Diğer Realme modelleri:

Realme 11 (LTE/5G)

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 11x

Daha eski modeller

Son olarak Samsung ve iPhone cihazlarının güncelleme süresini karşılaştırdığımız içeriğimize de göz atabilirsiniz.