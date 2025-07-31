Android 16 güncellemesi alamayacak Realme telefonlar

- Realme, Android 16 güncellemesini alamayacak cihazları açıkladı.
- Çok sayıda giriş seviyesi, orta ve üst düzey model ne yazık ki yeni güncellemeden yararlanamayacak.
Akıllı telefon üreticileri, cihazlarını Android 16 işletim sistemine güncellemeye giderek yaklaşıyor. Realme de yakın zamanda Google’ın yeni işletim sistemi sürümüne dayanan Realme UI 7 arayüzüne ulaşamayacak olan akıllı telefonların bir listesini paylaştı.
Çinli üretici, ürünlerini güncelleyen ilk şirketlerden biri olacağını belirttiği için bu liste kapsamlı ve güncel görünüyor. Fakat Realme’nin sistem güncelleme politikası birkaç yıl önce yeniden düzenlendiği için güncellemede onlarca telefonun yer almaması da dikkat çekici oluyor.
Android 16/Realme UI 7 alamayacak modeller açıklandı
En başlarda Realme’nin daha fazla ürününün tamamen yenilenen arayüzü alacağı yönünde beklentiler yüksekti, Fakat ne yazık ki bu beklentiler havada kalacak gibi görünüyor. Realme C53 gibi birçok telefon yalnızca iki yaşında ve Android güncellemesini almayacak.
Fakat Realme GT Master gibi yenileme döngülerini tamamlamış ve listeden çıkarılmaları mantıklı olan çok eski modeller de mevcut.
Gizmochina’nın aktardığı bilgilere göre Çinli üreticinin giriş seviyesi, orta seviye ve üst düzey seçenekleri de dahil olmak üzere Android 6 tabanlı realme UI 7’ye güncellenmeyecek tüm modellere aşağıdan göz atabilirsiniz:
Realme GT serisi:
- Realme GT 2
- Realme GT 2 Pro
- Realme GT 2 Explorer Master
- Realme GT 5G
- Realme GT Master
Realme GT Neo serisi:
- Realme GT Neo 3
- Realme GT Neo 3T
- GT Neo serisinin eski modelleri
Realme Narzo serisi:
- Realme Narzo 60
- Realme Narzo 60 Pro
- Realme Narzo 60x
- Narzo serisinin eski modelleri
Realme Narzo N serisi:
- Realme Narzo N55
- Realme Narzo N53
Realme C serisi:
- Realme C67
- Realme C55
- Realme C53
- Realme C51
- Realme C51s
- Daha eski C serisi modeller
Diğer Realme modelleri:
- Realme 11 (LTE/5G)
- Realme 11 Pro
- Realme 11 Pro+
- Realme 11x
- Daha eski modeller
Son olarak Samsung ve iPhone cihazlarının güncelleme süresini karşılaştırdığımız içeriğimize de göz atabilirsiniz.