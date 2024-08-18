Teknoloji devi Google, Android 15 işletim sistemi ile ilgili son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Şu anda uyumlu cihazlar için Beta sürümleriyle test edilen yazılım güncellemesi çok yakında kararlı sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son yıllardaki en büyük ve en heyecan verici Android güncellemeleri arasında kabul edilen yazılım, başta uydu bağlantısı desteği olmak üzere kullanıcılar için birbirinden ilgi çekici özellikler getirecek.

Android 15’in kararlı sürümü için heyecan dolu bekleyiş devam ederken, güncelleme ile uyumlu telefonlar da ortaya çıkmaya başladı. Gelen son raporlar, Android 15 ile son güncellemesini alacak OPPO telefonlar hakkında bizlere önemli bilgiler sunuyor. OPPO’nun yeni Android güncellemesinden yararlanacak, fakat artık bu son güncellemesi olacak cihazları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Bu OPPO telefonlar Android 15’ten sonra artık güncelleme alamayacak

Android 15 işletim sistemi ile birlikte artık yeni bir güncelleme almayı bırakacak olan OPPO modelleri belli oldu. Gizmochina’nın haberine göre 17 farklı model için Android 15’ten sonra yolun sonuna gelinecek. Yeni güncellemeyi alacak, fakat önümüzdeki yıl yayınlanacak işletim sistemi güncellemesinden yararlanamayacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Reno 10 Pro+

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 10

OPPO Reno 9 Pro+

OPPO Reno 9 Pro

OPPO Reno9

OPPO Reno 8T 5G

OPPO Reno 8T

OPPO F23

OPPO K11x

OPPO K11

OPPO A60

OPPO A3 Pro

OPPO A3x

OPPO A3

Yukarıda yer alan OPPO telefon modellerinin Android 15 işletim sistemi ile birlikte “yazılım güncellemesi defterini kapatacağı” ifade ediliyor. Ancak elbette ki bunun OPPO tarafından resmi olarak yayınlanmadığını, yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu dile getirmekte yarar var. Yine de bu cihazların güncelleme politikası ve geçmişteki güncelleme dağıtımlarının analiz edilerek derlendiğini ekleyelim.

Android 15 ne zaman OPPO telefonlara gelecek?

Merakla beklenen Android 15 işletim sistemi şu anda test aşamasında. Güncellemenin Ekim ayında resmi olarak kararlı sürümüyle piyasaya sunulması bekleniyor. Muhtemelen yeni güncellemeyi alacak ilk cihazlar Google Pixel 9 serisi ve diğer uyumlu Pixel modelleri olacak. Sonrasında ise yazılım dağıtımı farklı markaların cihazlarına sunulmaya başlanacak.

OPPO telefonlar için Android 15 güncelleme dağıtımının ne zaman başlayacağı şu anda bilinmiyor. Ancak en iyi ihtimalle güncellemenin bu cihazlara Kasım ayı sonrasında, muhtemelen de 2024 sonu ya da 2025 yılı başlarında geleceğini söyleyebiliriz. Güncellemenin ilk olarak markanın amiral gemisi telefonlarına geleceğini belirtelim.

Güncelleme desteği Android 15 ile birlikte sona erecek OPPO telefonları sizler için bir araya getirdik. Konuya ilişkin düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: