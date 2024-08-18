Samsung Galaxy Z Flip 6 kamera testinde hedeflerin altında kaldı

Samsung Galaxy Z Flip 6 kamera testinde beklentilerin bir miktar altında kaldı. DxOMark ekibi tarafından teste tabi tutulan katlanabilir akıllı telefon modeli geçen ay Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulmuştu. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere global olarak piyasada mevcut olan cihaz, mobil fotoğrafçılık yetenekleri konusunda tüm yönleriyle değerlendirildi.

Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli DxOMark testinde 132 puan aldı. Bu puanla beraber 54. basamağa yerleşen cihaz zirvenin epey bir gerisinde kaldı. Bu noktada Galaxy Z Flip 6 ile aynı lansmanda tanıtılan Galaxy Z Fold 6’nın en iyi kameraya sahip katlanabilir telefon seçildiğini de belirtmekte yarar var.

Samsung Galaxy Z Flip 6 yalnızca Galaxy Z Fold 6’nın değil, aynı zamanda markanın diğer telefonları olan Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 gibi modellerinin de altında yer aldı. Ancak yine de telefonun “hayal kırıklığına uğratmayacak” bir kamera performansı ortaya koyduğunu, ortalamanın üzerinde bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağladığını söylemek doğru olacaktır.

Samsung Galaxy Z Flip 6 kamera testi: Artıları ve eksileri neler?

Galaxy Z Flip 6’nın kamera testinde pozitif not alan detayları arasında fotoğraf ve videolarda iyi pozlama, ortalama üstü kontrast ve geniş dinamik aralık gibi unsurlar karşımıza çıkıyor. Öte yandan cihazın iyi aydınlatılmış mekanlarda iyi derecede ayrıntı miktarı sağladığı aktarılıyor. Video kayıtlarında telefonun son derece tutarlı renk sağladığı ve görüntü sabitleme konusunda artı puan aldığı ifade ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 kamera testinde olumsuz faktörler de paylaşıldı. Bunlar arasında cihazın yakınlaştırılmış fotoğraflarda ayrıntı eksikliği ve düşük aydınlatma koşullarına sahip iç ortamlarda gürültü gibi dezavantaj yaratan unsurlara sahip olduğu ifade ediliyor. Cihazın video modunda gösterdiği olumsuz detaylar da sıralandı. Videolarda pozlama ve renkte dengesizlikler olduğu söylenirken, otomatik odaklama sırasında ise zaman zaman çeşitli hatalar ortaya çıktığı paylaşılıyor.

DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testinde Samsung Galaxy Z Flip 6 her ne kadar zirveden uzakta, 54. basamakta yer alsa da kamera performansı konusunda “iyi” not alarak testten ayrıldı.

Peki ya siz Galaxy Z Flip 6’nın kamera testi ile ilgili paylaşılan verilerle alakalı neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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