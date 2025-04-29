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    7 popüler Xiaomi modeli artık güncelleme alamayacak

    Xiaomi, Redmi ve POCO imzalı toplamda 7 akıllı telefon modelinin artık güncelleme desteğine sahip olmadığı açıklandı.
    POCO F4 GT
    • 7 Xiaomi telefon modeli artık güncelleme alamayacak.
    • Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait bu cihazlar güvenlik tehditlerine karşı artık savunmasız kalacak.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Nisan ayı sonuna kadar bazı eski akıllı telefon modellerine yönelik desteğini sonlandıracağını resmen doğruladı. Şirketten gelen bilgilere göre Xiaomi, Redmi ve POCO markası altında çıkan toplamda yedi model EOL listesine dahil edildi.

    Xiaomi’nin destek kurallarına göre şirket akıllı telefonlarını 3-4 senede bir güncelliyor. Cihazları bu süre zarfında güncel işletim sisteminde bırakıyor. Çoğu zaman amiral gemileri Google’dan gelecek 1-2 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alırken, bütçe dostu modeller ise tamamen terk ediliyor.

    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

    XiaomiTime’ın haberine göre artık güncelleme alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar şunlar olacak:

    • Xiaomi 11i
    • Xiaomi 11i HyperCharge 5G
    • Redmi K50 Gaming
    • Redmi 10A
    • Redmi Note 11S
    • Redmi Note 11 Pro+ 5G
    • POCO F4 GT
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    Bu akıllı telefonların çoğu artık Android güncellemeleri ve Google’ın güvenlik yamalarını almayacak. Fakat içlerinde bazı modeller en son güncellemeyi alacak. Örneğin POCO F4 GT ve Redmi K50 Gaming modelleri bu baharda Android 14 tabanlı HyperOS 2’ye güncellenecek. Fakat yeni Android 15 sürümü sunulmayacak.

    Redmi K50 Gaming

    Xiaomi, Google’dan son güncellemeleri almayı bırakan akıllı telefonların, desteğini kaybetmesiyle daha az güvenli hale geldiğini söylüyor.

    Güvenlik odaklı bu yamalar, dolandırıcıların cihaza saldırmasına olanak verebilecek ciddi hatalara ve güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler içeriyor. Ancak desteğin sonlandırılmasının en büyük dezavantajı, kullanıcılara artık yeni özelliklerin sunulmaması oluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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