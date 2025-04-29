7 popüler Xiaomi modeli artık güncelleme alamayacak

7 Xiaomi telefon modeli artık güncelleme alamayacak.

Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait bu cihazlar güvenlik tehditlerine karşı artık savunmasız kalacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Nisan ayı sonuna kadar bazı eski akıllı telefon modellerine yönelik desteğini sonlandıracağını resmen doğruladı. Şirketten gelen bilgilere göre Xiaomi, Redmi ve POCO markası altında çıkan toplamda yedi model EOL listesine dahil edildi.

Xiaomi’nin destek kurallarına göre şirket akıllı telefonlarını 3-4 senede bir güncelliyor. Cihazları bu süre zarfında güncel işletim sisteminde bırakıyor. Çoğu zaman amiral gemileri Google’dan gelecek 1-2 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alırken, bütçe dostu modeller ise tamamen terk ediliyor.

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

XiaomiTime’ın haberine göre artık güncelleme alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar şunlar olacak:

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge 5G

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO F4 GT

Bu akıllı telefonların çoğu artık Android güncellemeleri ve Google’ın güvenlik yamalarını almayacak. Fakat içlerinde bazı modeller en son güncellemeyi alacak. Örneğin POCO F4 GT ve Redmi K50 Gaming modelleri bu baharda Android 14 tabanlı HyperOS 2’ye güncellenecek. Fakat yeni Android 15 sürümü sunulmayacak.

Xiaomi, Google’dan son güncellemeleri almayı bırakan akıllı telefonların, desteğini kaybetmesiyle daha az güvenli hale geldiğini söylüyor.

Güvenlik odaklı bu yamalar, dolandırıcıların cihaza saldırmasına olanak verebilecek ciddi hatalara ve güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler içeriyor. Ancak desteğin sonlandırılmasının en büyük dezavantajı, kullanıcılara artık yeni özelliklerin sunulmaması oluyor.