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    64 MP kameralı OPPO Reno 11A çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyim sunan OPPO Reno 11A dikkat çekici özellikleri ile resmen tanıtıldı.
    OPPO Reno 11A
    Görsel: OPPO

    Fiyatına göre güçlü özellikler sunan OPPO Reno 11A resmen tanıtıldı. Japonya pazarında piyasaya sürülen akıllı telefon modeli şık tasarımıyla göz alıcı bir görünüm ortaya koyuyor. Son derece estetik bir tasarımla gelen ürünün tüm teknik özellikleri açıklandı.

    Yeni OPPO telefonu esas olarak bu yılın Şubat ayında piyasaya sürülen Reno 11F modelinin küresel pazar için yeniden adlandırılmış bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Hindistan’da satışa sunulan OPPO F25 Pro’ya da oldukça benzer bir yapıya sahip olan cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 64 MP’lık ana kamerası ve 120 Hz yenileme hızına sahip kaliteli AMOLED ekranı bulunuyor.

    OPPO Reno 11A özellikleri

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası
    • Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

    OPPO’nun dikkat çeken yeni telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inçlik AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip akıcı bir deneyim ortaya koyan model, ekran altı parmak izi okuyucusu ile pratik bir kullanım sağlıyor. Cihazın ön kısmında selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 32 MP’lik bir kamera yer alırken; arka kısımda ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

    OPPO Reno 11A
    Görsel: OPPO

    OPPO Reno 11A modeli Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 7050 yonga setinden güç alıyor. 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilen telefonda 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışan üründe ColorOS 14 arayüzü sunuluyor.

    Yalnızca 177 gram ağırlığa sahip olan OPPO telefonu kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. Cihazda Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve IP65 sertifikası yer alıyor. Aynı zamanda kullanıcıların çift SIM kart desteğinden faydalanabileceği aktarılıyor.

    OPPO Reno 11A fiyatı

    OPPO’nun yeni telefonu ilk olarak Japonya pazarında satışa sunuldu. Mercan moru ve koyu yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Reno 11A’nın fiyatı 48.800 Yen’den başlayan rakamlarla listeleniyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 10 bin TL’ye tekabül ediyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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