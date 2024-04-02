2024’ün ikinci yarısında HyperOS alacak Xiaomi telefonlar

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak telefonlar hakkında bilgi verdi. Çok yakında yeni güncellemeden yararlanması beklenen cihazları ortaya koyan şirket, toplamda 13 farklı modele yer verdi. Bunlar arasında Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11T Pro, Redmi 13C ve Redmi 12 gibi birbirinden ilgi çekici seçenekler bulunuyor.

Xiaomi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan HyperOS güncellemesi, MIUI arayüzünün yerini alarak marka ekosistemi adına yeni bir dönüm noktası olarak kabul edilmeye başlandı. Kısa sürede benimsenen bu yazılım, Android işletim sistemini temel alarak Xiaomi, Redmi ve POCO adı altında piyasaya çıkan akıllı telefon ve tablet cihazları için etkileyici yenilikler sunmaya başladı. Peki ya HyperOS alacak Xiaomi telefonlar hangileri olacak? İşte gelen son detaylar…

Çok yakında HyperOS alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi’nin açıkladığı resmi bilgilere göre şirket, Ocak-Mart ayları arasında toplam 7 cihazına HyperOS güncellemesi sundu. Bu modeller Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro Plus 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro Plus 5G oldu.

AndroidHeadlines’ın haberine göre Xiaomi imzalı toplamda 13 akıllı telefon ve tablet bu yılın ikinci yarısında HyperOS güncellemesi almaya hak kazanacak. Listede yer alan modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11T Pro Xiaomi Mi 11X Xiaomi 11i HyperCharge Xiaomi 11 Lite Xiaomi 11i Xiaomi Mi 10 Redmi K50i Redmi 13C Redmi 12 Redmi 11 Prime 5G Redmi Note 11 serisi Xiaomi Pad 5

Daha önce Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi 12 5G, Redmi 12C, Redmi 11 Prime ve Redmi Pad modelleri için kullanıcılara sunulan HyperOS yazılımı, yine bu yılın ikinci yarısında şirketin bazı eski modellerinde de karşımıza çıkmaya başlayacak.

Ancak şimdilik şirket o modeller için kesin bir tarih açıklamaktan kaçındı. Yine de ilerleyen aylarda o cihazlarla alakalı da yeni ipuçları ortaya çıkacağı, en azından hangi modellerin kesin olarak güncellemeye hak kazanacağı hakkında bilgi geleceği tahmin ediliyor.

Peki ya siz Xiaomi’nin yeni HyperOS güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazınız bu güncellemeyi almaya hak kazanıyor mu? Bizlerle yorumlar bölümünden fikirlerinizi paylaşabilirsiniz!