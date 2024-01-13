Honor Magic V2 RSR Porsche Design dudak uçuklatan fiyatla çıktı

Honor üst düzey teknik özelliklere ve birinci sınıf bir tasarıma sahip olan yeni telefonunu tanıttı. Şirketin lüks otomobil üreticisi Porsche ile işbirliğiyle geliştirilen cihaz, nefes kesici görünümüyle şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Etkileyici bir tasarımla dikkat toplayan Honor Magic V2 RSR Porsche Design hakkında tüm merak edilen ayrıntılar belli oldu.

Honor’un yeni üst düzey telefonu sadece şık tasarımıyla öne çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü donanımıyla da adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Heyecan veren katlanabilir akıllı telefon modelinin öne çıkan özellikleri arasında 50 MP ana kamera, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama kapasitesi gibi unsur yer alıyor.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design özellikleri

Ekran: 1.060 x 2.376 piksel çözünürlüğe sahip 6,43 inç harici LTPO OLED ekran ve 2.156 x 2.344 piksel çözünürlüklü 7,92 inç LTPO OLED dahili panel, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 1 TB dahili depolama

Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 20 MP telefoto lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi sensör, GPS ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı ve 5 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

Tasarımında ünlü otomobil markası Porsche’a küçük bazı göndermeler yapan cihaz, harici ekranda 6,43 inç LTPO OLED panelde 120 Hz yenileme hızı ve 1060 x 2376 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. Dahili ekranda ise 120 Hz yenileme hızına ve 2156 x 2344 piksel çözünürlüğe sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran bulunuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan katlanabilir telefon, 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanıyla geliyor. 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 20 MP telefoto lense sahip olan model, ön kısımda ise 16 MP’lik bir selfie kamerası taşıyor.

5G bağlantı desteğine sahip olan Honor Magic V2 RSR Porsche Design modeli 66 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mah pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Son olarak cihaz kutudan çıkar çıkmaz Google’ın geliştirdiği Android 13 işletim sistemi temel alan MagicOS 7.2 arayüzüyle hizmet vermeye başlıyor.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design fiyatı

Honor’un yeni akıllı telefonu 15 bin 999 Çin Yuanı fiyat etiketiyle satılacak. İlk olarak Çin’de raflara gelmeye başlayacak olan model, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 69 bin TL’ye tekabül ediyor. Dolayısıyla model, Premium segmenti hedef alarak sınırlı bir müşteri portföyüne hitap ediyor.