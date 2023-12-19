2023 Steam Yılın Özeti sayfaları yayınlandı: Nasıl bakılır?

2023 yılının sonlarına yaklaşmamızla birlikte pek çok büyük teknoloji devi ve internet sitesi, kullanıcıları için yıllık özetler sunmaya başladı. Bu bağlamda kısa süre önce Spotify, Apple Music ve Deezer gibi platformlar, kullanıcılarına yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları sunan retrospektifler oluşturdu. Benzer bir hamle ise şimdi Steam’den geldi. Her yıl düzenli olarak kullanıcılara eğlenceli yıllık özetler sunan platform, 2023 Steam Yılın Özeti sayfalarını kullanıcılarıyla buluşturdu.

Geçtiğimiz yıllarda da bu tarz retrospektiflerle oyunculardan büyük bir ilgi toplamayı başaran Valve imzalı popüler oyun platformu, geleneğini bozmayarak kullanıcıların yıl boyunca en çok oynadığı oyunları bir araya getiren keyifli bir çalışmayla karşımıza çıktı. Peki ya Steam’in yıl sonu özetleri nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar…

2023 Steam Yılın Özeti nasıl kullanılır?

Steam kullanıcıları için 2023 yılı boyunca oyun geçmişlerini ayrıntılı bir biçimde gözler önüne sermeye katkıda bulunan bu özetleri aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek çıkarmanız mümkün:

Öncelikle Steam’in internet sitesini ziyaret edin.

Ana sayfada yer alan “Yılın Özeti” butonuna tıklayın. Yahut doğrudan store.steampowered.com/yearinreview adresini ziyaret edin.

Karşınıza açılan 2023 Steam Yılın Özeti sayfasını inceleyin.

Steam’in sunmuş olduğu retrospektifte pek çok ayrıntıya yer veriliyor. En çok oynadığınız oyunlar, elde ettiğiniz başarılar, oyunlara harcadığınız süreler ve bunlardan çok daha fazlası öne çıkacak. Aynı zamanda platform, kullanıcıların bu özetleri yatay, dikey ya da kare formatta sosyal medyada paylaşmalarına olanak tanıyan görsel şablonları da bulunuyor.

Tek bir tuşla bu görselleri Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp ve X gibi platformlarda paylaşmanıza imkan sağlanıyor. Bunun için sayfanın en üst kısmında yer alan “Paylaş” butonuna tıklamanız yeterli olacak.

Çok sayıda eğlenceli istatistiğe yer verilen yıllık özetlerde öncelikle oyuncunun 2023 yılında en çok oynadığı oyun öne çıkıyor. Bununla birlikte oyuncuların yıl boyunca elde ettiği başarılar, oyunlara harcadığı toplam süreler, oyuncunun en çok tercih ettiği oyun türleri ve yine oynama alışkanlıklarıyla alakalı bir dizi ayrıntı bulunuyor. Oyun deneyiminizi arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşmak için keyifli bir seçenek olan bu özellik şu anda kullanıma hazır durumda.