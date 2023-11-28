151 yaşındaki bilim dergisi Popular Science kapanıyor

1872 yılında Edward L. Youmans tarafından kurulan Amerika Birleşik Devletleri merkezli popüler bilim dergisi Popular Science bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarındaki son gelişmeleri kapsayan yayın akışıyla uzun yıllardır adından sıkça söz ettiriyor.

Dünya genelinde 30’un üzerinde ülkede yayın yapan, senelerdir Türkiye’de de faaliyet gösteren dergi, şimdiye kadar Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein ve Wernher von Braun gibi birbirinden önemli bilim insanlarını bünyesinde ağırlayarak popülaritesini önemli bir ölçüde artırdı. Bilim meraklıları için ilgi çekici bir içerik kataloğuna ev sahipliği yapan yayın, bugün ne yazık ki üzücü bir haberle karşımıza çıktı. 151 yıllık dergi, kapanma kararı aldı.

Popular Science köklü yayın geçmişini sonlandırıyor

151 yıl boyunca devam eden bir yayın hayatına sahip olan popüler bilim dergisi, artık ne yazık ki hem basılı hem de dijital formatına veda ediyor. The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre derginin sahibi olan Recurrent Ventures’ın iletişim direktörü Cathy Hebert, söz konusu iddiaları doğruluyor.

İlk sayısı ile 1872 yılında hayranlarıyla buluşan Popular Science dergisi bilim ve teknoloji gibi alanlarda geniş bir içerik yelpazesine ev sahipliğinde bulundu. Uzun yıllar boyunca aylık formatta devam eden yayın, 2018 yılında üç ayda bir yayına geçmeye karar verdi. 2020 yılındaysa fiziksel kopyalar tamamen ortadan kalktı.

Ücretli abonelik sistemiyle yoluna devam edecek

Derginin dijital sürümü şimdiye kadar aktif bir şekilde yürütülürken, yönetim tarafından resmi olmayan duyuruya göre bu noktada da önemli bazı değişikliklere gidilecek. Açıklanan bilgiler doğrultusunda yalnızca yayının internet sitesi ve premium ücretli içerikler yer almaya devam edecek.

Eski Popular Science editörü Purbita Saha, şirketin almış olduğu bu çarpıcı kararla ilgili olumsuz bazı açıklamalarda yaptı. Saha, “derginin sahiplerinin yalnızca beş dakikalık bir video konferans görüşmesi sonrasında 151 yıllık değişime uyum sağlayan öncü bir yayını kapatmasından dolayı hayal kırıklığı, öfke ve şoka uğradım” dedi.

Köklü bir yayın geçmişine sahip olan Popular Science bilim dergisi, açıklanan bilgilere göre internet sitesi üzerinden makaleler sunmaya devam edecek. Öet yandan eski makalelere erişim sağlayabilmek adına özel içeriğe ve dergi arşivine erişim sunan PopSci Plus isimli bir abonelik seçeneği devreye girecek.