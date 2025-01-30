11.462 yıl hapis istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için tahliye kararı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, örgüt kurma suçundan yargılandığı davada, mahkemeden tahliye kararı aldı.

Alınan bu karar Thodex mağdurları başta olmak üzere sosyal medyada kalabalık bir kitle tarafından tepkiyle karşılandı.

Fakat yine de Özer, asıl suçlandığı konu olan "dolandırıcılık" davası nedeniyle cezaevinden çıkmayacak.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için tahliye kararı verildi. 2022 yılının Ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan, 2023’ün Nisan ayındaysa Türkiye’ye getirilen Özer, 11 bin 462 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Büyük bir kripto para vurgununda adı geçen isim için bugün sürpriz karar geldi.

Kripto para borsası Thodex’in lideri olan Faruk Fatih Özer hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme“, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları gerekçe gösteriliyordu.

Bugün hakim karşısına çıkan Özer, dolandırıcılık suçlamasıyla alakalı olarak tutukluluğunun devamına karar verildi. Fakat Özer’e yöneltilen örgüt suçundan tahliye kararında bulunuldu.

Faruk Fatih Özer’in avukatından açıklama geldi

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in ve Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Avukat Erarslan’ın yaptığı açıklamada Thodex dosyasının güncel durumuyla alakalı şu bilgilere yer verildi:

“Kamuoyunun da yakından takip ettiği Thodex dosyasında, mahkeme tarafından verilen son kararlar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Hukukun evrensel ilkeleri gereği, herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu ispat edilene kadar masum kabul edilir. Masumiyet karinesi, demokratik bir hukuk devletinin en temel taşlarından biri olup, yargılama sürecinde şüpheli ve sanık haklarının korunmasını güvence altına alır. Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Bu karar, yargılama sürecinin dinamik yapısını ve her suç isnadının bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle örgütlü suç isnadı bakımından verilen tahliye kararı, müvekkillerimizin organize bir suç yapılanması içinde yer almadığını göstermesi açısından önemli bir hukuki gelişmedir. Hukuk devleti ilkesi gereği, adil yargılanma hakkı herkes için vazgeçilmezdir. Yargılama süreci tamamlanmadan yapılan yorumlar ve peşin hükümler, yalnızca yargıya olan güveni zedelemekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin temel haklarına da zarar verir. Unutulmamalıdır ki, yargı süreci nihai karara ulaşmadan hiçbir kişi suçlu ilan edilemez. Müvekkillerimizin haklarının korunması ve adil bir yargılama sürecinin sağlanması için tüm hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğimizi ve sürecin şeffaf ilerlemesi adına kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz. Avukatlık mesleği, kamu hizmeti niteliğinde olup, hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisini sağlama amacı taşır. Mesleğimizin temelinde etik kurallar ve mesleki ilkeler yer almakta olup, bu ilkelere daima sadık kalmaktayız. Aynı zamanda, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini en üst düzeyde koruyarak hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları çerçevesinde bir denge sağlamaktayız.”

Ne olmuştu?

2017’de kurulan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2021’de ani bir şekilde platformu kapatarak yurt dışına kaçtı. Yanında yüz binlerce kripto para yatırımcısının parasını da beraberinde götüren Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama çıkarıldı.

2022’de yakalanan Faruk Fatih Özer, 11 bin yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargı karşısına çıktı. Faruk Fatih Özer’in yanı sıra kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer gibi bazı sanıklar da hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca mahkemede Özer ailesinde tutuklu bulunan isimlere kişi başı 8 milyar 871 milyon 675 bin TL olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin TL adli para cezası verildi. Daha sonra mahkemede bu para cezasının bir kısmını 24 ay taksitle ödemeye izin verdi. 16 sanık delil yetersizliğinden beraat kararı aldı.

2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, söz konusu suçlardan dolayı 256 milyon TL’lik zarar olduğu ifade edildi.