10.000 mAh devasa pile sahip POCO Tab tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren POCO markasına ait ilk tablet cihazı resmen tanıtıldı. Uzun süredir heyecanla beklenen POCO Tab modelinin teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı.

Orta seviye tablet pazarına hitap eden cihaz, sağlam donanımıyla segmentin öne çıkan seçeneklerinden bir tanesi olmaya aday görünüyor. Düz kenar tasarımıyla gelen cihaz, arka tarafta yer alan büyük kamera lensiyle dikkat topluyor. Cihazın ön kısmında yer alan selfie kamerası için ayrılmış delik çentik ise tıpkı laptop cihazlarında karşımıza çıkan webcam’leri anımsatıyor. İşte POCO Pad’in özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

POCO Tab özellikleri

Boyutlar: 280 x 181,8 x 7,52 mm

280 x 181,8 x 7,52 mm Ağırlık: 571 gram

571 gram Ekran: 2,5K çözünürlüklü (2,560 x 1,600 piksel) 12,1 inç LCD ekran, 600 nit parlaklık, Dolby Vision ve 120 Hz yenileme hızı

2,5K çözünürlüklü (2,560 x 1,600 piksel) 12,1 inç LCD ekran, 600 nit parlaklık, Dolby Vision ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı 256 GB dahili depolama / 1,5 TB’ye kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza desteği

256 GB dahili depolama / 1,5 TB’ye kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

12,1 inçlik LCD ekranla karşımıza çıkan POCO tabletinde 2650×1600 piksel çözünürlük kalitesi bulunuyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyime kapı açan cihaz, 600 nit tepe parlaklık içeriyor.

POCO Smart Pen desteğine sahip olan ürün, bu sayede pratik bir şekilde not almanıza, hatta etkileyici dijital çizimler yapmanıza imkan sağlıyor. Bu kalemin 240 Hz örnekleme hızına sahip olduğunu da eklemekte yarar var. Kalem desteğinin haricinde cihazın Pad Keyboard fiziksel klavyeyle de uyumlu çalıştığı belirtiliyor.

Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 2 yonga setine sahip olan POCO Tab, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılamaya aday görünüyor. Daha önce POCO X6, Redmi Note 13 Pro 5G ve Realme 12 Pro+ gibi akıllı telefon modellerinde de gördüğümüz bu işlemci, kullanıcılar için yüksek bir performansa ev sahipliği yapıyor.

8 GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan tüketiciler için ayrıca microSD kart desteği sayesinde 1,5 TB’a kadar genişletilebilir hafıza imkanı sağlanıyor. 33 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh’lik devasa bir pille gelen cihaz, böylelikle 16 saate kadar aralıksız video izleme deneyimi vaat ediyor.

Arka tarafta 8 MP’lik bir ana kamera taşıyan POCO Tab cihazı, önde de yine 8 MP kalitesinde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı desteklerine sahip modelde Dolby Atmos destekli dört stereo hoparlör bulunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS yazılımıyla hizmet veriyor.

POCO Pad fiyatı

Mavi ve gri olmak üzere çift renk opsiyonuyla satışa çıkan POCO Pad’in satış fiyatı açıklandı. Cihazın 329 dolar karşılığında küresel pazarda satışa çıkacağı bildirildi.

POCO Pad’in yanı sıra şirket, aksesuarlar için de fiyat etiketlerini paylaştı. Pad Keyboard 79 dolar karşılığında satılırken, Smart Pen’in ise 59 dolardan alıcılara hitap edeceği duyuruldu.

Son olarak şirketin aynı etkinlikte yeni üst düzey akıllı telefon modellerini de duyurduğunu belirtmekte yarar var. POCO F6 ve F6 Pro güçlü donanımlarıyla kısa sürede büyük bir ilgi topladı.