Yılın oyunları: 2023 DICE Ödülleri kazananları belli oldu

2023 yılının henüz ilk aylarında Forspoken, Hi-Fi Rush ve Hogwarts Legacy gibi birbirinden ilgi çekici oyunlar piyasaya çıktı. Fakat geçtiğimiz yıla damgasını vuran yapımlar, halen daha ödüllerle süslenmeye devam ediyor. Geçen yılın en büyük oyunlarını bir araya getiren 2023 DICE Ödülleri (Design Innovate Communicate Entertain Awards) kazananları açıklandı. God of War: Ragnarok ve Elden Ring yine pek çok dalda ödülleri adeta silip süpürmeyi başardı.

İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi taraıfndan düzenlenen DICE Ödülleri, diğer video oyunu ödüllerinden farklı olarak, eleştirmenlerin ya da oyuncuların değil, oyun endüstrisinin yılın en iyi oyunlarını düşündüğünü yansıtıyor. Şimdiye kadar çoğu ödül etkinliğinde adaylıkların başında gelen Elden Ring oyunu, God of War Ragnarok ve Horizon Forbidden West ile birlikte listeyi adeta domine ediyor.

God of War Ragnarok 12 dalda aday gösterilirken; Horizon Forbidden West, Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare II, Tunic, Immortality ve Vampire Survivors gibi oyunların da yine çok sayıda adaylığa sahip olduğu belirtildi.

Elden Ring, 2023 DICE Ödülleri kapsamında yılın en iyi oyunu seçilirken; aynı zamanda oyun tasarımı, oyun yönetimi, yılın RPG oyunu ve teknik başarı dallarında da zirvede yer alıyor. God of War Ragnarok ise animasyonda üstün başarı, sanat yönetmenliğinde üstün başarı, olağanüstü karakter başarısı, ses tasarımı, tarihte üstün başarı ve yılın macera oyunu dallarında ödüle layık bulunduğu vurgulanıyor.

2023 DICE Ödülleri sahiplerini buldu

Oyun tasarımında üstün başarı:

Elden Ring

God of War Ragnarok

Marvel Snap

Tunic

Vampire Survivors

Oyun yönetiminde üstün başarı:

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Immortality

Tunic

Yılın oyunu:

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Vampire Survivors

Animasyonda üstün başarı:

Cuphead – The Delicious Last Course

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Moss: Book II

Sanat yönetmenliğinde üstün başarı:

Call of Duty: Modern Warfare ll

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

The Callisto Protocol

Olağanüstü karakter başarısı:

Call of Duty: Modern Warfare ll – Alejandro Vargas

God of War Ragnarok – Atreus

God of War Ragnarok – Kratos

Horizon Forbidden West – Aloy

Return to Monkey Island – Guybrush Threepwood

Özgün müzik kompozisyonunda üstün başarı:

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Metal: Hellsinger

Moss: Book II

Ses tasarımında üstün başarı:

A Plague Tale: Requiem

Call of Duty: Modern Warfare ll

God of War Ragnarok

Gotham Knights

Somerville

Tarihte üstün başarı:

Elden Ring

God of War Ragnarok

I Was a Teenage Exocolonist

Immortality

Norco

Olağanüstü teknik başarı:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Teardown

Yılın aksiyon oyunu:

Bayonetta 3

Grounded

Neon White

Sifu

Vampire Survivors

Yılın macera oyunu:

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Norco

Stray

Tunic

Yılın dövüş oyunu:

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

MultiVersus

Rumbleverse

SpiderHeck

The King of Fighters XV

Yılın yarış oyunu:

F1 22

Gran Turismo 7

Need for Speed Unbound

Yılın RPG oyunu:

Citizen Sleeper

Elden Ring

Weird West

World of Warcraft: Dragonflight

Xenoblade Chronicles 3

Yılın spor oyunu:

FIFA 23

Mario Strikers: Battle League

MLB The Show 22

NBA 2k23

OlliOlli World

Yılın strateji ve simülasyon oyunu:

Dwarf Fortress

Ixion

Marvel’s Midnight Suns

Potion Craft: Alchemist Simulator

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Yılın en sürükleyici gerçeklik oyunu:

Cosmonious High

Moss: Book II

Red Matter 2

Tentacular

The Last Clockwinder

En iyi bağımsız oyun:

Immortality

Neon White

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Tunic

Vampire Survivors

Yılın mobil oyunu:

Diablo Immortal

Gibbon: Beyond the Trees

IMMORTALITY

MARVEL SNAP

Poinpy

Yılın online oyunu: