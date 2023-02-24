Yılın oyunları: 2023 DICE Ödülleri kazananları belli oldu

2023 yılının henüz ilk aylarında Forspoken, Hi-Fi Rush ve Hogwarts Legacy gibi birbirinden ilgi çekici oyunlar piyasaya çıktı. Fakat geçtiğimiz yıla damgasını vuran yapımlar, halen daha ödüllerle süslenmeye devam ediyor. Geçen yılın en büyük oyunlarını bir araya getiren 2023 DICE Ödülleri (Design Innovate Communicate Entertain Awards) kazananları açıklandı. God of War: Ragnarok ve Elden Ring yine pek çok dalda ödülleri adeta silip süpürmeyi başardı.
İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi taraıfndan düzenlenen DICE Ödülleri, diğer video oyunu ödüllerinden farklı olarak, eleştirmenlerin ya da oyuncuların değil, oyun endüstrisinin yılın en iyi oyunlarını düşündüğünü yansıtıyor. Şimdiye kadar çoğu ödül etkinliğinde adaylıkların başında gelen Elden Ring oyunu, God of War Ragnarok ve Horizon Forbidden West ile birlikte listeyi adeta domine ediyor.
God of War Ragnarok 12 dalda aday gösterilirken; Horizon Forbidden West, Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare II, Tunic, Immortality ve Vampire Survivors gibi oyunların da yine çok sayıda adaylığa sahip olduğu belirtildi.
Elden Ring, 2023 DICE Ödülleri kapsamında yılın en iyi oyunu seçilirken; aynı zamanda oyun tasarımı, oyun yönetimi, yılın RPG oyunu ve teknik başarı dallarında da zirvede yer alıyor. God of War Ragnarok ise animasyonda üstün başarı, sanat yönetmenliğinde üstün başarı, olağanüstü karakter başarısı, ses tasarımı, tarihte üstün başarı ve yılın macera oyunu dallarında ödüle layık bulunduğu vurgulanıyor.
2023 DICE Ödülleri sahiplerini buldu
Oyun tasarımında üstün başarı:
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Marvel Snap
- Tunic
- Vampire Survivors
Oyun yönetiminde üstün başarı:
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Immortality
- Tunic
Yılın oyunu:
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Stray
- Vampire Survivors
Animasyonda üstün başarı:
- Cuphead – The Delicious Last Course
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Moss: Book II
Sanat yönetmenliğinde üstün başarı:
- Call of Duty: Modern Warfare ll
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Stray
- The Callisto Protocol
Olağanüstü karakter başarısı:
- Call of Duty: Modern Warfare ll – Alejandro Vargas
- God of War Ragnarok – Atreus
- God of War Ragnarok – Kratos
- Horizon Forbidden West – Aloy
- Return to Monkey Island – Guybrush Threepwood
Özgün müzik kompozisyonunda üstün başarı:
- A Plague Tale: Requiem
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Metal: Hellsinger
- Moss: Book II
Ses tasarımında üstün başarı:
- A Plague Tale: Requiem
- Call of Duty: Modern Warfare ll
- God of War Ragnarok
- Gotham Knights
- Somerville
Tarihte üstün başarı:
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- I Was a Teenage Exocolonist
- Immortality
- Norco
Olağanüstü teknik başarı:
- A Plague Tale: Requiem
- Elden Ring
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Teardown
Yılın aksiyon oyunu:
- Bayonetta 3
- Grounded
- Neon White
- Sifu
- Vampire Survivors
Yılın macera oyunu:
- God of War Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Norco
- Stray
- Tunic
Yılın dövüş oyunu:
- JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R
- MultiVersus
- Rumbleverse
- SpiderHeck
- The King of Fighters XV
Yılın yarış oyunu:
- F1 22
- Gran Turismo 7
- Need for Speed Unbound
Yılın RPG oyunu:
- Citizen Sleeper
- Elden Ring
- Weird West
- World of Warcraft: Dragonflight
- Xenoblade Chronicles 3
Yılın spor oyunu:
- FIFA 23
- Mario Strikers: Battle League
- MLB The Show 22
- NBA 2k23
- OlliOlli World
Yılın strateji ve simülasyon oyunu:
- Dwarf Fortress
- Ixion
- Marvel’s Midnight Suns
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters
Yılın en sürükleyici gerçeklik oyunu:
- Cosmonious High
- Moss: Book II
- Red Matter 2
- Tentacular
- The Last Clockwinder
En iyi bağımsız oyun:
- Immortality
- Neon White
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- Tunic
- Vampire Survivors
Yılın mobil oyunu:
- Diablo Immortal
- Gibbon: Beyond the Trees
- IMMORTALITY
- MARVEL SNAP
- Poinpy
Yılın online oyunu:
- Call of Duty: Modern Warfare ll
- FIFA 23
- Final Fantasy XIV: Endwalker
- Marvel Snap
- Rumbleverse