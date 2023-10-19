Yazılım desteği sona eren Galaxy S10 serisi için sürpriz güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında piyasaya çıkan Galaxy S10 serisi için büyük bir sürpriz gerçekleştirdi. Şirket geçtiğimiz aylarda Galaxy S10 ailesi için yazılım desteğinin sona erdiğini açıklamıştı. Ancak bugün sürpriz bir şekilde kullanıcılar yeni bir güncelleme ile karşılaştı.

Meksika’da bulunan Galaxy S10 kullanıcıları için sessiz sedasız bir şekilde yeni güncelleme piyasaya çıktı. Güncelleme desteğini aylar önce yitiren seri, Eylül 2023 güvenlik paketi güncellemesini almaya hak kazandı. Şu anda yalnızca sınırlı bir bölgede yayınlanan güncellemenin ilerleyen süreçte diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme 62 güvenlik açığını gideriyor

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre yeni güncelleme yalnızca Meksikalı operatör şirketi Telcel tarafından satılan cep telefonları için yayınlandı. Bu da güncellemenin şirketin kendisine özel olabileceği anlamına geliyor olabilir. Yine de konuya ilişkin şirketten resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Güncelleme, şirkete göre One UI’da 4’ü kritik olan toplamda 62 güvenlik açığını gideriyor Güncellemeyi almaya hak kazanan akıllı telefonlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

Samsung yeni güvenlik paketi güncellemesini pek çok akıllı telefon modeline dağıttı. Güncellemeyi indirmek ise oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Bunun için öncelikli olarak telefonunuzun Ayarlar sayfasını açıp Yazılım Güncellemesi sayfasını ziyaret etmeniz, sonrasında ise İndir ve Yükle yazısına dokunmanız gerekmektedir.

Samsung Galaxy S10 serisi özellikleri

Samsung’un 2019 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefon serisi, standart modelin yanı sıra galaxy S10e ve Galaxy S10+ modellerini kapsıyor. Galaxy S10e modeli serideki en küçük ve en uygun fiyatlı seçenek olarak dikkat çekiyor. 5,8 inçlik bir AMOLED ekranla gelen telefonda 6 GB RAM ile birlikte 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Çift kamera setinde 12 MP ana kamera ve 16 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

Serinin orta boyutlu modeli olan Samsung Galaxy S10, 6,1 inç AMOLED ekranla birlikte 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama alanını eşleştiriyor. Arka tarafta 12 MP + 12 MP + 16 MP’lik üçlü kamera seti yer alıyor.

Serinin en güçlü seçeneği olan Galaxy S10+ ise 6,4 inç AMOLED ekranla geliyor. Galaxy S10’dan farklı olarak bu cihazda 1 TB dahili depolama alanı seçeneği bulunurken, aynı zamanda kamera setine 10 MP’lik bir derinlik sensörü de ekleniyor.