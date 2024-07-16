Xiaomi’nin Bluetooth destekli uygun fiyatlı fotoğraf yazıcısı çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi dikkat çekici yeni bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, kullanıcıların akıllı telefonlarından eçktikleri fotoğrafları pratik bir şekilde basabilecekleri kolay taşınabilir fotoğraf yazıcısını duyurdu. Mijia Pocket Photo Printer 1S cihazı hakkında tüm merak edilen ayrıntılar resmi olarak açıklandı.

Bilindiği üzere Xiaomi yalnızca bir akıllı telefon üreticisi değil. Çin menşeili şirket pek çok kişinin bildiğinin aksine oldukça farklı ürün yelpazelerine hitap eden ürünlerle de raflarda boy gösteriyor. Bu ürünler arasında elektrikli diş fırçaları, güvenlik kameraları, 360 derece kameralar, akıllı ayakkabılar, elektrikli scooterlar, hava temizleyiciler, robot süpürgeler, akıllı ampuller, pirinç pişiriciler, su ısıtıcılar, akıllı tartılar, tıraş makineleri, çamaşır makineleri ve çok daha fazlası bulunuyor. Bunların arasına şimdi de “photo printer” kategorisine yeni eklenen Bluetooth destekli bu ürün dahil ediliyor.

Mijia Pocket Photo Printer 1S internet olmadan da çalışıyor

Photo Printer pazarına nispeten uygun fiyatlı bir seçenek olarak giriş yapan Xiaomi cihazı saniyeler içinde telefonunuzdaki bir fotoğrafı baskıya dönüştürüyor. Son derece kompakt bir tasarıma ev sahipliği yapan ürün, baskı yapmak için ZINK teknolojisinden faydalanıyor. Bu teknoloji, kağıtların renkli sonuçlar elde etmek için ekipman tarafından ısıtılan küçük renkli kristallerden yararlanarak mürekkep kartuşu tüketimini tamamen ortadan kaldırıyor.

Gizmochina’nın haberine göre Kağıda basmak istediğiniz fotoğraflar için sekiz farklı filtre seçeneği sunan Mijia Pocket Photo Printer 1S, ilk yapılandırma için Xiaomi’nin Mi Home uygulamasını gerektiriyor. Bu uygulamayla telefonunuzu fotoğraf yazıcısı ile eşleştirerek eşsiz bir deneyime sahip olmanız mümkün kılınıyor. Çok sayıda özelleştirme seçeneğiyle birlikte harika anılarınızı kağıda dökebiliyorsunuz. Öte yandan Wi-Fi gereksinimini ortadan kaldıran ve internet olmadığında bile rahatlıkla çalışan ürün Bluetooth desteğiyle çalışıyor.

Xiaomi’nin fotoğraf yazıcısı artırılmış gerçeklik özelliğiyle geliyor

Mijia Pocket Photo Printer 1S’in bir diğer öne çıkan özelliği ise artırılmış gerçeklik destekli yeni bir işlev oluyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar Mi Home uygulamasındaki fotoğrafları ile video ya da ses kliplerini ilişkilendirebiliyor.

Böylelikle uygulama içinde bir fotoğrafı taradığınız zaman bu görüntü canlanıyor. Kullanıcıların 15 saniyeye kadar video, 60 saniyeye kadar ise ses kayıtları görebileceği söz konusu AR özelliği eşsiz hatıralarınızı yeniden anımsamanıza kolaylık sağlıyor.

Mijia Pocket Photo Printer 1S fiyatı

Xiaomi’nin yeni fotoğraf yazıcısı 399 Çin Yuanı (yaklaşık 1.800 TL) karşılığında satışa sunuldu. Öte yandan ürüne eşlik edecek 50 sayfalık kağıttan oluşan paketin fiyatı ise 99 Çin Yuanı (yaklaşık 450 TL) olarak listeleniyor. Şu anda yalnızca Çin’de satılan ürünün Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

Peki ya siz Xiaomi’nin fotoğraf yazıcısı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.