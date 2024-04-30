HTC akıllı telefon pazarına geri dönüyor! HTC U24 hakkında ilk bilgiler geldi

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon üretimine eden HTC, yeniden pazara dönüyor. Bir döneme damgasını vuran ve telefon pazarında pek çok ilke imzasını atan şirket, küllerinden yeniden doğacak. Şirketin ilerleyen aylarda yeni akıllı telefonu HTC U24 ile karşımıza çıkması bekleniyor.

Güçlü özelliklere sahip olacak bu model, 2QDA100 model numarasıyla sürpriz bir şekilde Geekbench platformunda görüldü. Aynı zamanda modelin yakın zaman önce Bluetooth SIG sertifikası da alması, cihazın varlığını tam anlamıyla kanıtladı.

HTC U24 teknik özellikleri Geekbench’te görüldü

HTC’nin “2QDA100” model numarasıyla geliştirmeye devam ettiği yeni akıllı telefonu, tahminlere göre HTC U23’ün halefi olacak. Heyecanla beklenen cihazın HTC U24 ya da U24 Pro adı altında piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Geekbench testinde cihaz, tek çekirdekte 1.095 puan elde ederken; çok çekirdekte ise 3.006 puana ulaşmış durumda. Böylelikle model, güçlü bir yapıya sahip olacağının ipuçlarını veriyor.

Geekbench’te yer alan bilgilere göre cihaz, selefine göre çok daha yüksek performanslı olacak. HTC U23’ün Snapdragon 7 Gen 1 yonga setiyle piyasaya çıktığı biliniyor. Yeni modelde ise sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 720 GPU’ya sahip Snapdragon 7 Gen 3 çipi bulunacak.

Performans anlamında karşılaştırma yapmak isteyenler için Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini daha önce Vivo V30, OnePlus Nord CE4 ve Honor 100 gibi akıllı telefon modellerinde de görem şansına sahip olmuştuk.

Heyecanla beklenen cihaz 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet vermeye başlayacak. Konforlu bir kullanıcı deneyimi sunacak cihaz, daha önce aldığı Bluetooth SIG sertifikasında Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacağını da bizlere göstermişti.

Cihazdan neler bekleniyor?

Uygun fiyata yüksek bir performans sunması beklenen yeni HTC U24 modelinin birçok teknik ayrıntısı ortaya çıktı. Geekbench’te yer alan bilgilerin yanı sıra gelen son sızıntılar, cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüklü bir OLED ekranla geleceğine işaret ediyor.

IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık gösterecek yeni HTC telefonu ayrıca selefine göre daha geniş bir pil kapasitesi taşıyacak. U23’ün 4.600 mAh bataryayla geldiği düşünülürse, beklenen yeni cihaz muhtemelen en az 5.000 mAh’lik bir pille karşımıza çıkacak.