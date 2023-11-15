Xiaomi SU7: Xiaomi’nin ilk elektrikli aracının tasarımı ve özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobil modeli olan SU7 ile çok yakında hayranları karşısına çıkacak. Kısa süre önce aracın prototipini dünya çapında hayranlarına gösteren şirket, şimdi ise bir Weibo kullanıcısının, ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan alınan fotoğraf ve teknik özelliklerini sızdırmasıyla gündeme geldi.

Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili olan SU7’nin ismi bu sayede doğrulanmış oldu. 4.997 mm uzunluk x 1.963 mm genişlik x 1.455 mm yükseklik x 3.000 mm dingil mesafesi ölçülerine sahip olacak araç, 1.980 ila 2 bin 205 kg arasında değişkenlik gösteren bir sedan modeli olarak lanse edilecek. Öte yandan araç, daha güçlü bir pil ve güce sahip iki model daha piyasaya sürecek. Bu modeller ‘Pro’ ve ‘Max’ adı altında satılacak.

Xiaomi SU7 teknik özellikleri ortaya çıktı

Weibo’dan gelen bilgilere göre Xiaomi imzalı ilk elektrikli otomobil modeli temel versiyonda 220 kW (300 hp) motora, arkadan çekişli ve BYD’den LFP pillere sahip olacak. Fakat şarj başına kesin menzil kapasitesi şimdilik ne yazık ki belirtilmedi. Öte yandan aracın bu versiyonunda LiDAR sensörleri yer almayacak.

En gelişmiş olan sürümde ise dört tekerlekten çekişe, iki elektrik motoruna ve 495 kW (675 hp) toplam güce ev sahipliği yapacak. Böylelikle araç, maksimum 265 km/saat hız elde edebilecek. Daha pahalı olan sürümlerin pilleri CATL tarafından üretilen NMC tipinde olacak. Fakat şarj başına daha yüksek performans da vaat ediliyor. Bu versiyonlarda LiDAR sensör ve diğer otonom sürüş özellikleri de yer alıyor.

18 inç tekerleklere sahip olan Xiaomi SU7, Michelin Pilot Sport Cup2 lastiklerle kaplı ve disk fren sistemi önde altı, arka tarafta ise iki pistondan oluşuyor. Alcantara kaplı ve kabuk şeklinde spor koltuklarla gelecek araç, deri kaplı üç kollu direksiyon simidi, LCD gösterge paneli ve klima gibi birçok ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi’nin ilk elektrikli sedan otomobili, Çin pazarının otomotiv devi olan Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd tarafından üretilecek. Bununla birlikte araçta, şirketin kısa süre önce tanıttığı yeni HyperOS yazılımına yer verilecek. Bu sayede şirket, MIUI’nin yerini alan HyperOS’un tam anlamıyla marka için bir ekosistem haline gelmesini amaçlıyor. Aralık ayında üretimi başlayacak olan aracın fiyatı ise şimdilik maalesef bilinmiyor.