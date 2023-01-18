Xiaomi ilk elektrikli otomobili için testlere başladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, üretmiş olduğu akıllı telefon modelleri ile tüm dünyada adından sıkça söz ettiriyor. Telefon pazarında büyük bir pazar hacmine sahip olan şirket; dizüstü bilgisayar, kablosuz kulaklık ve tablet gibi yan ürünleri ile birlikte geniş bir ürün portföyüne sahip. Son yıllarda şirket, etkileyici ürünlerinin arasına bir yenisini daha kazandırmak için çalışıyor. Yollarda da isminden bahsettirmeyi amaçlayan Xiaomi çok yakında ilk elektrikli otomobil modeli ile karşımıza çıkacak.

Xiaomi’nin uzun bir süredir elektrikli otomobil geliştirdiği biliniyor. İlk olarak kapalı bir şekilde yürütülen çalışmalar, daha sonra şirket tarafından da resmen doğrulanmıştı. Şimdi ise firma, geliştirmekte olduğu projesinde önemli ölçüde yol kaydetti. Şirketin ilk aracı, Çin’in kuzeyinde, Moğolistan yakınlarında yollarda görüldü. Test çalışmaları devam eden aracın bazı görüntüleri yakalandı.

Xiaomi imzalı elektrikli otomobil yolda kameralara yakalandı

CarNewsChina sitesinin aktardığı bilgilere göre Xiaomi’nin ilk elektrikli aracı Modena adı altında piyasaya çıkacak. Şu anda bazı kış testlerinden geçmeye başlayan cihaz, değerlendirildiği ülkede şu anda hem gündüz hem de gece aşırı sıcaklara maruz kalıyor. Böylelikle şirketin söz konusu senaryoda pil performansını ve bu koşullar altında arabanın yol tutuşunu test etmesi için mükemmel bir ortam sağlanmış oluyor.

Şirket bu testlerin epey bir önemli olduğuna dikkat çekiyor. Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin ilk elektrikli otomobil modelinin performansını değerlendirmek için test sürüşlerine dahi katıldı. ArenaEV tarafındana aktarılan bilgilere göre Jun’un bu testlere katılımı pek çok kişi için sürpriz olmadı. Yöneticinin otomobil konusunda bayağı tutkulu olduğu biliniyor. Öte taraftan elektrikli araç projesine yakın bir ilgi gösterdiği de belirtiliyor.

Çinli haber sitesinin sızdırmış olduğu görsellerden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere, test edilen araçlar, üretime girecek olan son üniteler olmaya yakın görünüyor. Merakla beklenen modelin ilk olarak 2024 yılında Çin pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi ile ilgili şimdilik ne yazık ki Xiaomi’den resmi bir açıklama gelmedi. Çok yakında firmanın kış testlerini tamamladıktan sonra, aracın piyasaya çıkışı ile alakalı ilk ipuçlarını paylaşacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi’nin elektrikli arabası ne kadara satılacak?

Xiaomi tarafından geliştirilen ilk elektrikli otomobil, iddialara göre üç farklı versiyona sahip olacak. Daha önce gündeme gelen bazı söylentiler, heyecanla beklenen otomobilin, giriş seviyesi modelinin maliyetinin 38 bin 350 dolara mal olacağını belirtmişti. En pahalı seçenek ise 51 bin 650 dolara kadar yükselecek. Şimdilik bu rakamlar şirket tarafından doğrulanmış değil. Fakat söz konusu tahminler, Çin’deki benzer otomobil modellerine oldukça yakın bulunuyor.

Son olarak Xiaomi Modema, Qualcomm’un geliştirdiği QAM8295P işlemciden güç alacak. Bu sayede 30 TOPS’a kadar NPU bilgi işlem gücü sağlanabilecek.